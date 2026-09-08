El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, afirmó que la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, espacio promovido por Estados Unidos, permitirá al país luchar contra el lavado de activos y las organizaciones criminales trasnacionales.

En declaraciones a los periodistas luego de presentarse ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, indicó que Estados Unidos está en capacidad de proporcionar apoyo operativo y logístico para enfrentar ambos delitos.

Espá recordó que el Escudo de las Américas surgió en marzo pasado y que 13 países, de manera soberana, decidieron incorporarse, bajo el liderazgo estadounidense, a fin de combatir ambos flagelos.

“Es un mecanismo multilateral en el cual 13 países, en el mes de marzo, decidieron juntarse para luchar contra organizaciones criminales trasnacionales y contra el lavado de activos con el liderazgo de Estados Unidos”, expresó.

“Con la colaboración en información, ciberseguridad, con el apoyo operativo y logístico que Estados Unidos está en capacidad de ofrecernos vamos a poder luchar contra el lavado de activos y las organizaciones criminales. Estamos seguros que vamos a tener un efecto mucho más importante”, agregó.

Cabe indicar que durante su presentación en el Congreso, el titular de Torre Tagle recordó que Colombia, bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella, fue el último país en sumarse al Escudo de las Américas.

“Es muy ingenio pensar que un país, de manera individual, va a poder luchar con estas organizaciones criminales trasnacionales que ocupan grandes espacios regionales que son flexibles”, acotó.

Finalmente, el canciller negó cualquier intención “malintencionada” o “equivocada” en la decisión del Ejecutivo al sumarse a dicho espacio internacional.