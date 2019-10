El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (Camre) se reunirá este 22 de noviembre en la ciudad de Cartagena de Indias en el marco del homenaje que el gobierno de Colombia rendirá a la CAN por la conmemoración de su 50 aniversario, según informó el secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza.

En ese sentido, agradeció al presidente de Colombia, Iván Duque, por la realización de este evento; a Bolivia, país que ejerce la Presidencia Pro Témpore por la convocatoria al Camre y a Ecuador y Perú, por su pleno respaldo a la Comunidad Andina y a la Secretaría General.

Durante su intervención en la Plenaria del Parlamento Andino en la ciudad de Bogotá, en la Conferencia "Integración: Ideología o Ciudadanía", dijo que la solidez institucional de la Comunidad Andina radica en las 850 Decisiones supranacionales y de aplicación directa en diversos temas, en la consolidación de la Zona de Libre Comercio y en los derechos con los que cuentan los ciudadanos andinos gracias a la normativa andina.

"La Comunidad Andina ha logrado sobreponerse a los movimientos pendulares en la región, la CAN no es de izquierda ni derecha, no opina de ideologías, la CAN hace trabajo por la ciudadanía, esa es nuestra esencia y razón de ser”, enfatizó.

Afirmó que, en la tarea de trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos andinos, la CAN impulsa conjuntamente con los países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, temas como acceso a mercados, sanidad agropecuaria, transporte, seguridad vial, interconexión, telecomunicaciones, Agenda Digital Andina, mipymes, migraciones, género, juventudes, prevención de desastres, minería ilegal, entre otros ámbitos de acción.

En su intervención, Jorge Hernando Pedraza felicitó al Parlamento Andino, órgano deliberante y de representación ciudadana del Sistema Andino de Integración, por la conmemoración de su 40 aniversario y resaltó la importancia de continuar trabajando conjuntamente en beneficio de los ciudadanos andinos.