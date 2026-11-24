El Gobierno dispuso dar por terminadas las funciones de cuatro embajadores que se encontraban al frente de distintas misiones diplomáticas en el exterior, según resoluciones supremas publicadas este martes en el diario oficial El Peruano.

Se trata de Gonzalo Flavio Guillén Beker como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en la República de Cuba. Su último día en funciones será el 28 de febrero de 2027.

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De igual forma, Vitaliano Gaspar Gallardo Valencia como embajador del Perú en Australia, Fiji, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón. En su caso, el cese se hará efectivo el 31 de enero de 2027.

El gobierno tambien dispone el término de las funciones de Patricia Yolanda Ráez Portocarrero como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Perú en Vietnam y Laos. Su último día de labores será el 28 de febrero de 2027.

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La misma decisión alcanza en el caso de Luis Raúl Tsuboyama Galván como embajador del Perú en Indonesia, así como representante ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y ante Timor-Leste. La fecha prevista para el término de sus funciones es el 31 de enero de 2027.

Las cuatro resoluciones supremas cuentan con las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.