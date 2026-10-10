José Barba y Elmer Schialer son nuevos embajadores designados por Keiko Fujimori y Carlos Espá. (Captura Willax / Andina)
José Barba y Elmer Schialer son nuevos embajadores designados por Keiko Fujimori y Carlos Espá. (Captura Willax / Andina)
Por Redacción EC

La Cancillería dio por terminadas las funciones de Carlos Hakansson Nieto en la embajada del Perú ante la República de Costa Rica. Para relevarlo en el cargo, el Gobierno designó a José Barba Caballero como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario en la ciudad de San José.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.