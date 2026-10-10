La Cancillería dio por terminadas las funciones de Carlos Hakansson Nieto en la embajada del Perú ante la República de Costa Rica. Para relevarlo en el cargo, el Gobierno designó a José Barba Caballero como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario en la ciudad de San José.

Fuera del circuito regional, se nombró al embajador Elmer Schialer como máximo representante del Perú ante el Gobierno de Canadá. El diplomático asume este puesto luego de haber sido canciller peruano en los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí.

José Barba y Elmer Schialer nombrados como nuevos embajadores peruanos.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo designó al diplomático Ignacio Higueras Hare como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Francia en reemplazo de Stephen Haas del Carpio. La resolución suprema formalizó este relevo diplomático tras su publicación este sábado 10 de octubre.

El despacho presidencial dio por concluidas las funciones previas de Higueras al frente de la embajada en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El funcionario diplomático cesó también sus labores como representante permanente del Estado peruano ante la Organización Marítima Internacional en la ciudad de Londres.

En el ámbito de América Latina, la Cancillería retiró a María Antonia Masana García de la jefatura de la legación en la República del Paraguay. En su reemplazo directo, el Ejecutivo nombró a la funcionaria Irma Virginia Montes Patiño para asumir la conducción de dicha misión diplomática en Asunción.

Más cambios en las embajadas peruanas

El Ejecutivo encomendó la representación oficial ante la República de Colombia al ciudadano Ricardo Ghibellini Harten mediante una resolución suprema. Una posterior disposición ministerial fijará la fecha protocolar para el inicio de sus actividades diplomáticas en la ciudad de Bogotá.

En México, la diplomática de carrera Ana Angélica Peña Doig asumió la titularidad oficial de la sede representativa peruana. La funcionaria gestionará los vínculos bilaterales ante las autoridades del Gobierno mexicano tras la entrega formal de las cartas credenciales correspondientes.

El Gobierno nombró al embajador en Guyana, Enri Prieto Tica, para ejercer simultáneamente la representación oficial del país ante la Comunidad del Caribe. El diplomático atenderá ambas responsabilidades regionales sin egresos presupuestales adicionales desde su residencia ministerial en Georgetown.

La mandataria Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá refrendaron todas las resoluciones oficiales que formalizaron estas rotaciones diplomáticas.