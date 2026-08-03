El Ministerio de Relaciones Exteriores conmemoró este lunes 3 de agosto su 205° aniversario de creación y el y Día del Diplomático con una ceremonia oficial realizada en su sede institucional, en el Centro de Lima.

El acto contó con la presencia del canciller Carlos Espá, quien destacó la trayectoria de la institución en nuestra vida republicana desde su creación y dijo que su compromiso es “escuchar” y “aprender” para mantener y reforzar su excelencia.

“Bajo esa perspectiva nuestro prestigio descansa ante todo en la calidad de las personas que lo integran. Continuaremos valorando una formación rigurosa y el respeto a la meritocracia y a valores como el patriotismo, la disciplina, la austeridad y la vocación de servicio sobre todo a los peruanos en necesidad y a los más humildes”, subrayó en su discurso.

Cabe indicar que en el Congreso también se llevó a cabo una ceremonia en la plaza José Faustino Sánchez Carrión, donde se colocó una ofrenda floral ante el monumento levantado en homenaje al prócer.

Allí participaron el director general de Protocolo y Ceremonial del Estado, Eduardo Pérez del Solar; el viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson; y el presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, Elard Escala.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos en Retiro, Alejandro Gordillo; y la directora de la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar, Silvia Alfaro, junto a representantes del servicio diplomático en actividad y retiro.

En sus redes sociales la Cancillería también destacó que a lo largo de su historia ha “acompañado a nuestros connacionales, impulsado la cooperación internacional, promovido nuestra cultura y defendido los intereses del país más allá de nuestras fronteras”.

“Hoy renovamos ese compromiso de servicio con el Perú y con cada peruano”, añadió en una publicación en la red social “X” (antes Twitter).

🇵🇪 205 años representando al Perú y trabajando por los peruanos. A lo largo de nuestra historia, hemos acompañado a nuestros connacionales, impulsado la cooperación internacional, promovido nuestra cultura y defendido los intereses del país más allá de nuestras fronteras.



Hoy… pic.twitter.com/UlJVpn599K — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 3, 2026