El canciller Carlos Espá participó en la ceremonia de creación del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
El canciller Carlos Espá participó en la ceremonia de creación del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores conmemoró este lunes 3 de agosto su 205° aniversario de creación y el y Día del Diplomático con una ceremonia oficial realizada en su sede institucional, en el Centro de Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: