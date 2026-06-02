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La Cancillería peruana emitió un comunicado sobre el cese de funciones de embajadores políticos en 5 países. (Foto: Andina)
La Cancillería peruana emitió un comunicado sobre el cese de funciones de embajadores políticos en 5 países. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno del presidente José María Balcázar no designará embajadores políticos en las misiones diplomáticas de Estados Unidos, España, Francia, Costa Rica y la India.

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