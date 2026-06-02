El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno del presidente José María Balcázar no designará embajadores políticos en las misiones diplomáticas de Estados Unidos, España, Francia, Costa Rica y la India.

A través de un comunicado difundido en sus redes institucionales, la Cancillería indicó que “la decisión de nombrar nuevos jefes de misión recaerá enteramente en el próximo Gobierno”.

Señaló que la publicación de las resoluciones es un procedimiento regular que implica el inicio formal de los trámites administrativos y protocolares correspondientes a la finalización de sus funciones como embajadores, en julio del 2026.

“Al tratarse de cargos de confianza designados por el Gobierno, los actuales embajadores políticos nombrados en Costa Rica, República Francesa, República de la India, Estados Unidos de América y el Reino de España deberán cesar indefectiblemente al término del periodo gubernamental que los nombró, de acuerdo a la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República”, explicó.

“El actual Gobierno no designará embajadores políticos en las misiones diplomáticas mencionadas. La decisión de nombrar nuevos jefes de misión recaerá enteramente en el próximo Gobierno”, agregó.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores descartó cualquier vinculación entre estas medidas y la organización de la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2026 en el exterior.

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Detalló que dicha actividad se encuentra a cargo de las oficinas consulares del Perú en el extranjero que ya han recibido el material electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

📄Comunicado de Prensa 022-26: Respecto a las resoluciones supremas referidas al término de funciones de embajadores políticos.



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Como se recuerda, el Gobierno de Balcázar dio por terminadas las funciones de los embajadores del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero Diez Canseco; España, Luis Iberico; Costa Rica, Carlos Hakansson Nieto; Francia, Stephen Yuri Haas Del Carpio; e India, Javier Paulinich Velarde.

Según sendas resoluciones supremas firmadas por el mandatario y el canciller Carlos Pareja y publicadas el lunes 1 de junio a días para la segunda vuelta electoral, se le da las “gracias por los importantes servicios prestados a la Nación”.