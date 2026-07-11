el GTDA recomendó al Estado liberar a Pedro Castillo, investigar las irregularidades e identificar a los responsables. El informe entregó un plazo de seis meses para informar sobre las medidas adoptadas. Foto: Cancillería/composición GEC
el GTDA recomendó al Estado liberar a Pedro Castillo, investigar las irregularidades e identificar a los responsables. El informe entregó un plazo de seis meses para informar sobre las medidas adoptadas. Foto: Cancillería/composición GEC
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) respecto a la detención del expresidente Pedro Castillo no posee carácter vinculante.

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