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El economista Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino asumió este martes el cargo de ministro de Defensa durante una ceremonia oficial encabezada por el presidente José María Balcázar en Palacio de Gobierno.
El economista Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino asumió este martes el cargo de ministro de Defensa durante una ceremonia oficial encabezada por el presidente José María Balcázar en Palacio de Gobierno.
La juramentación se dio como parte de la conformación del nuevo Consejo de Ministros, presidido por Luis Enrique Arroyo Sánchez, quien hasta hace poco se desempeñaba como titular del sector Defensa.
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Cambio en el Ministerio de Defensa
Con esta designación, Díaz Dañino reemplaza a Arroyo Sánchez al frente del Ministerio de Defensa, cargo que este último ocupó durante apenas 21 días. La reestructuración del gabinete ocurre tras la dimisión de Denisse Miralles a la Presidencia del Consejo de Ministros, presentada horas antes del acto protocolar.
El relevo forma parte de una reorganización más amplia del Ejecutivo en medio de un contexto político marcado por ajustes en la conducción del Gobierno.
Trayectoria del nuevo ministro
Antes de asumir el cargo, Díaz Dañino se desempeñó como jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente del Perú.
Además, cuenta con experiencia previa en el Ministerio de Defensa del Perú, donde ocupó en 2022 el puesto de director en la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, consolidando un perfil técnico en gestión pública.
De acuerdo con el procedimiento constitucional, el nuevo Consejo de Ministros tendrá que acudir al Congreso de la República para presentar los lineamientos de la gestión y plantear el voto de confianza, dentro de los 30 días posteriores a la publicación del nombramiento en el diario oficial El Peruano.
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