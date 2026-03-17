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Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino jura como nuevo ministro de Defensa. Foto: Andina
Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino jura como nuevo ministro de Defensa. Foto: Andina
Por Redacción EC

El economista Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino asumió este martes el cargo de ministro de Defensa durante una ceremonia oficial encabezada por el presidente José María Balcázar en Palacio de Gobierno.

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