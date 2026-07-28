Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear juró ante la presidenta Keiko Fujimori como ministro de Relaciones Exteriores (Cancillería) en el gabinete que lidera Luis Galarreta para el periodo 2026-2031.

La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno, luego de que en la mañana se llevara a cabo la toma de mando de la presidenta peruana.

Carlos Espá es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP, posee una maestría en Ciencia Política, especializada en Relaciones Internacionales, por The American University de Washington D.C.

#FiestaDeLaPatria | Carlos Espá juró como ministro de Relaciones Exteriores



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Además, fue periodista y cuenta con una destacada trayectoria en comunicación estratégica y asuntos públicos, habiéndose desempeñado como Director de Comunicaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú.

Espá fue uno de los primeros ministros cuya designación fue anunciada por Fujimori, este 27 de julio, junto a las del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta y el nuevo ministro de Economía, Elmer Cuba.

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