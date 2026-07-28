Carlos Espá juró como ministro de Relaciones Exteriores del Perú. (Fotos: Hugo Pérez / @photo.gec)
Carlos Espá juró como ministro de Relaciones Exteriores del Perú. (Fotos: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear juró ante la presidenta Keiko Fujimori como ministro de Relaciones Exteriores (Cancillería) en el gabinete que lidera Luis Galarreta para el periodo 2026-2031.