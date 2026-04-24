El embajador en retiro Carlos Pareja Ríos juró como nuevo ministro de Relaciones Exteriores este jueves 23 de abril, tras la renuncia de Hugo de Zela.

Pareja asume el mando de Torre Tagle luego de una crisis política provocada por el fallido intento del presidente José María Balcázar de frenar la compra de aviones de combate F-16 Block 70.

Apenas un día antes de su juramentación, calificó al gobierno de Balcázar como “precario”. Además, advirtió que el Departamento de Estado de los Estados Unidos podría revisar su relación con el Perú si no se concretaba la adquisición de los F-16.

Horas después de esas declaraciones a Canal N, se conoció que el Perú había cerrado la compra de 12 aeronaves F-16, con un desembolso inicial de US$ 462 millones, pese a la posición del presidente. La crisis desencadenada por ese tema provocó las renuncias de los ministros De Zela (Relaciones Exteriores) y Carlos Díaz Dañino (Defensa).

En ese contexto, Pareja vuelve al escenario de la política exterior. Entre el 2016 y el 2019 fue embajador del Perú en Estados Unidos. Además, entre 1984 y 1990 se desempeñó como consejero político en ese mismo país.

Durante su carrera diplomática, también fue embajador del Perú en España, Suiza y Chile, y director de Protocolo de la cancillería. Como parte de este último cargo, lideró la organización de cumbres internacionales, entre ellas las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Fue embajador en Santiago durante el período de la controversia marítima entre el Perú y Chile, resuelta finalmente en el 2014 en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Entre 1997 y 1999 participó en las negociaciones de paz entre el Perú y Ecuador como secretario ejecutivo de la Comisión de Integración Fronteriza Peruano-Ecuatoriana.

Pareja se retiró del servicio diplomático en el 2019, pero se mantuvo activo en el debate público. Ha colaborado con El Comercio mediante columnas de opinión.

Luego de su juramentación, aseguró a la prensa: “He aceptado con mucho orgullo y mucho honor este encargo que me ha dado el presidente de la República. Me ha ofrecido esta mañana ser canciller. Yo soy un servidor público. Si bien estaba en situación de retiro, he retomado la posibilidad de servir al país en estos tres meses que quedan de gobierno”.

Expectativas

Las primeras señales sobre cómo Pareja entiende el cargo de canciller provienen de sus propias declaraciones previas. El último miércoles aseguró que quien asumiera el Ministerio de Relaciones Exteriores necesitaba experiencia en el manejo de la relación con Estados Unidos.

“No solo hace falta tener el título de canciller, sino que hay que tener una cierta experiencia en las tratativas con los Estados Unidos. Creo que con el gobierno del presidente Donald Trump las negociaciones y las relaciones son un poco más complicadas que con gobiernos anteriores, así que creo que estamos en una situación bastante delicada”, afirmó a Canal N.

Incluso, sugirió que lo primero que debía hacer el nuevo ministro de Relaciones Exteriores era hablar con el embajador de EE.UU., Bernie Navarro, “y si puede, desplazarse hasta Washington para tener conversaciones más extensas”.

Está por verse si Pareja aplicará sus propias recomendaciones. Su experiencia como embajador en Estados Unidos podría facilitarle el camino.

No obstante, en la misma entrevista con Canal N señaló que el nuevo canciller debía conocer bien al mandatario. “El presidente parece que es una persona que en este poco tiempo ha tenido una política bastante equívoca”, afirmó.

En opinión del internacionalista Juan Velit, es una excelente elección poner a Pareja al mando de la cancillería “en momentos en que nuestras relaciones con los Estados Unidos están en una posición sensible y delicada por el incidente que se suscitó con los aviones F-16”.

Velit destacó que Pareja es un diplomático de carrera con una larga trayectoria y que, aun después de haber salido del servicio diplomático, continuó asesorando a instituciones y opinando en los medios de comunicación.

Sin embargo, precisó que “tiene muy poco espacio para maniobrar por el poco tiempo que le queda al gobierno.

“Al menos no va a hacer que la nave zozobre, sino que navegue hacia un buen puerto para entregarlo a la próxima administración”, dijo a El Comercio.

Para Velit, a pesar de que el nuevo canciller calificó de “precario” al actual gobierno, “Balcázar ha tenido al menos la serenidad para elegirlo”.

Reducirá la tensión

El internacionalista Francisco Belaunde consideró que la designación de Pareja “seguramente va a calmar las aguas” en el Congreso, donde corren firmas para presentar una moción de censura contra Balcázar.

“Creo que al final esa censura no va a proceder. Las principales fuerzas políticas no van a estar de acuerdo. Entonces, esto [la designación de Pareja] seguramente va a ayudar a calmar las aguas. Creo que, con este nombramiento, el gobierno ahora es menos precario de lo que era hace unos días”, señaló a El Comercio.

Para Belaunde, “es una muy buena noticia que una persona así asuma” la cancillería. Precisó que “básicamente su labor es evitar que haya problemas durante este tiempo y manejar la relación con Estados Unidos y con China”.

Añadió que en estos momentos no hay citas diplomáticas importantes para el Perú, por lo que la labor de Pareja estará focalizada en “tener la casa en orden hasta el cambio de gobierno”.