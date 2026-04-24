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El embajador en retiro Carlos Pareja Ríos juró como nuevo ministro de Relaciones Exteriores este jueves 23 de abril, tras la renuncia de Hugo de Zela.

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