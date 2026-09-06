El almirante Carlos Tubino fue designado como embajador en Argentina.
El almirante Carlos Tubino fue designado como embajador en Argentina.
Por Redacción EC

El almirante y excongresista Carlos Tubino defendió su designación como embajador del Perú en Argentina, en medio de los cuestionamientos surgidos por algunos nombramientos en puestos diplomáticos en el gobierno de Keiko Fujimori.

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