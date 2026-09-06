El almirante y excongresista Carlos Tubino defendió su designación como embajador del Perú en Argentina, en medio de los cuestionamientos surgidos por algunos nombramientos en puestos diplomáticos en el gobierno de Keiko Fujimori.

En declaraciones a RPP Noticias, Tubino rechazó que su designación responda a algún tipo de favorecimiento y sostuvo que su experiencia respalda su nombramiento.

“Acá no hay ningún tipo de favorecimiento sino buscar lo mejor para el país. En mi caso, yo he sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, he estado ocho años, y he sido agregado naval en Argentina durante dos años. Así que humildemente puedo decir que no soy un improvisado en estos temas” , señaló.

El excongresista afirmó que su experiencia previa en Argentina le permitirá asumir la representación diplomática. “Lo que pienso es que tengo la experiencia, y es un país con el que me compenetré muchísimo cuando fui agregado naval”, indicó.

Tubino también aseguró que no participó en la decisión de designarlo como embajador y agradeció a la presidenta Keiko Fujimori por la confianza depositada en él.

“No he tenido ninguna participación en esa decisión que ha tomado el Gobierno. Le agradezco a Keiko Fujimori darme esa confianza. Soy una persona leal subordinada, que está dispuesta a poner el hombro donde yo pueda ayudar al Gobierno a cumplir sus objetivos”, manifestó.

El almirante en retiro sostuvo además que asumirá el cargo con un enfoque profesional y con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambos países.

“Soy una persona profesional, sé cumplir disposiciones y sobre todo velar por los altos intereses del Perú. Tomo con mucha humildad esta responsabilidad de incrementar las relaciones de un país muy hermano del Perú”, expresó.

En esa línea, afirmó que pondrá sus capacidades al servicio del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. “Voy a poner todas mis capacidades para que la relación Perú-Argentina se fortalezca aún más”, agregó.

Escudo de las Américas

Durante la entrevista, Tubino también se pronunció sobre el denominado Escudo de las Américas y sostuvo que el Perú debe utilizar las herramientas disponibles para enfrentar al crimen organizado, debido a que este fenómeno tiene conexiones internacionales.

“Yo sí pienso que tenemos que usar todas las herramientas que tengamos disponibles para actuar contra el crimen organizado, que no solamente se focaliza en el Perú, sino que tiene sus ramas internacionales”, afirmó.

En ese sentido, expresó su respaldo a que el Perú participe en esta iniciativa y adelantó que, desde su eventual función como embajador en Argentina, permanecerá atento a las acciones que permitan articular una respuesta conjunta contra el crimen organizado.

“Estoy totalmente de acuerdo con participar en el Escudo de las Américas y cualquier otra iniciativa. Por supuesto, como embajador en Argentina también voy a estar muy atento para tomar las acciones necesarias para hacer un frente conjunto”, sostuvo.