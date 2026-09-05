Carlos Tubino fue congresista de Fuerza Popular y ahora es embajador del Perú ante Argentina. (Foto: Andina)
Carlos Tubino fue congresista de Fuerza Popular y ahora es embajador del Perú ante Argentina. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo nombró hoy, 5 de setiembre, de manera oficial al excongresista de Fuerza Popular Carlos Tubino como nuevo embajador extraordinario del Perú en Argentina. La respectiva resolución suprema de la Cancillería cuenta con la firma de la mandataria Keiko Fujimori y del canciller Carlos Espá.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.