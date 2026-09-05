El Poder Ejecutivo nombró hoy, 5 de setiembre, de manera oficial al excongresista de Fuerza Popular Carlos Tubino como nuevo embajador extraordinario del Perú en Argentina. La respectiva resolución suprema de la Cancillería cuenta con la firma de la mandataria Keiko Fujimori y del canciller Carlos Espá.

El exlegislador asume la conducción de la embajada en Buenos Aires en reemplazo del diplomático Carlos Chocano, cuyas funciones concluyen por disposición oficial. La norma legal dispone la entrega de las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes para el inicio de sus actividades.

Carlos Tubino es vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra y cumplió funciones parlamentarias por la región de Ucayali. En el Parlamento nacional presidió de forma previa la Comisión de Relaciones Exteriores y lideró la representación política de su bancada.

La Cancillería dispone hoy la culminación de las misiones diplomáticas de Manuel Cacho-Sousa en Italia y de Carlos Herrera en Francia. Ambas determinaciones figuran en el boletín del diario oficial como parte de la reorganización regular del personal de Torre Tagle.

El Gobierno designa a José Recoba Martínez como nuevo representante permanente ante la Confederación Suiza y los diferentes organismos internacionales en Ginebra. Asimismo, el embajador Carlos Amézaga Rodríguez asume de manera oficial el liderazgo de la delegación en el Reino de Tailandia.

La exministra del gobierno de Dina Boluarte Jennifer Contreras Álvarez asume el liderazgo de la misión ante la FAO con sede principal en Roma. En paralelo, Carlos Díaz Villanueva recibe la delegación de la misión peruana ante la UNESCO en la capital francesa.

Aurelio Pastor y Carlos Pareja nombrados por la Cancillería

Las resoluciones supremas del Ejecutivo formalizan también el nombramiento de los exministros Aurelio Pastor y Carlos Pareja ante importantes misiones del exterior. Aurelio Pastor asume de inmediato la representación permanente del Perú ante la OEA en la ciudad de Washington.

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Por su parte, Carlos Pareja asume la delegación peruana como representante permanente ante la ONU con sede en la ciudad de Nueva York. Ambos exministros inician sus labores bajo el nuevo marco de designaciones políticas que la presidenta promulga hoy.