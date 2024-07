La presidenta de la república, Dina Boluarte, acusó al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, de filtrar sus declaraciones por el Caso Rolex a la prensa en una diligencia llevada a cabo el pasado 15 de mayo, según reveló “Punto Final”.

Según el dominical, la mandataria reiteró durante el interrogatorio de aquel día su inocencia de los cargos que se le imputan y en un momento anunció que había decidido guardar silencio por la supuesta filtración de sus declaraciones a los periodistas.

MIRA AQUÍ: PJ ratifica incautación de tres relojes Rolex y una pulsera Bangle en investigación contra Dina Boluarte

“Los cargos que se me imputan en esta investigación son totalmente falsos y me declaro inocente y a partir de este momento no voy a continuar con mi declaración, conforme al marco legal, porque su despacho, señor fiscal, filtra mis respuestas a la prensa”, aseveró.

Durante ese interrogatorio se le hicieron 19 preguntas adicionales a la presidenta respecto al valor de los accesorios que le entregó el gobernador regional Wilfredo Oscorima, la elaboración de los decretos que incrementaban presupuestos en la región Ayacucho y sobre las reuniones que habría tenido con el gobernador en el despacho presidencial.

MIRA AQUÍ: Dina Boluarte evita responder sobre la cantidad de joyas que le entregó Wilfredo Oscorima

No obstante, Boluarte se abstuvo de declarar argumentado la filtración de sus dichos a la prensa. “Así como usted dice que le responda yo le digo que está en la fiscalía, esperemos las investigaciones”, manifestó.

Doce días después de esta declaración, el 27 de mayo, el fiscal de la Nación interino presentó denuncia constitucional contra la presidenta por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio, es decir soborno.

En su declaración del 15 de mayo, Dina Boluarte insistió en que los relojes que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le prestó no fueron en calidad de donación como argumenta la fiscalía, sino de préstamo, al igual que la pulsera Bangle.

La mandataria también negó que Oscorima le haya regalado unos aretes argollas de oro amarillo con brillantes, los que había comprado en junio de 2023 en la casa Banchero, pagando en aquella oportunidad la suma de U$S5.512.

MIRA AQUÍ: PJ evaluó apelación de Dina Boluarte para anular denuncia constitucional en su contra por muertes en protestas

“La Fiscalía también está argumentando que se me dio unos aretes los cuales niego rotundamente y reitero que no tengo ningún enriquecimiento ilícito y que todo el patrimonio que tengo es producto de mi trabajo lícito, y que no he favorecido a ninguna autoridad regional o local en los decretos de urgencia”, acotó.

Dina acusa a fiscalía de filtrar testimonio

Visitas a Palacio

Consultada sobre si recibió la visita de Wilfredo Oscorima en Palacio de Gobierno o en su domicilio, Boluarte Zegarra dijo no recordar la circunstancia y la hora, pero que se produjo en la sede del Poder Ejecutivo.

“Sí recuerdo que me visitó mi amigo en Palacio de Gobierno, no recuerdo la circunstancias y hora, pero está registrado de manera oficial como se registran todas las visitas en Palacio de Gobierno”, subrayó.

En tanto, Köhne Fulchi, exfuncionario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), declaró también sobre el tema ante la fiscalía y dijo que solo atendió a Wilfredo Oscorima a su llegada el 31 de mayo del 2023, pero que no sabía más.

“No tengo información, yo cumplí con mi trabajo, atendí a la autoridad, desconozco a dónde se dirigía el señor Oscorima”, refirió.

La fiscalía también le preguntó al entonces jefe del gabinete técnico del despacho presidencial y actual ministro de Educación, Morgan Quero, si ese día se reunió con Oscorima en Palacio. Inicialmente, dijo no recordarlo, pero luego sostuvo que la reunión fue breve.

MIRA AQUÍ: Fiscal de lavado de activos recomienda denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Waldemar Cerrón

“No recuerdo sobre esa visita del señor Oscorima, pero si aparece en el registro debe ser porque sí lo recibí (…) Por lo que recuerdo, esa reunión fue breve y de hecho yo tenía que ir a la PCM a buscar en este caso al señor Oscorima”, indicó.

Consultado sobre si durante la reunión que sostuvo con el gobernador regional de Ayacucho, este le comentó si venía a reunirse con la presidenta Dina Boluarte o si tenía pensado reunirse con ella.

“No, no me comentó al respecto, en ninguna de las reuniones que tuve con él”, señaló al negar si tras culminar la reunión de trabajo, Oscorima se dirigió a la salida o a otro ambiente de Palacio de Gobierno.

“No lo sé, pero terminada la reunión una persona acompañaba al gobernador a la puerta de salida”, relató Quero ante el Ministerio Público.