Ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima y de la facultad de derecho de San Marcos. No tenemos demasiado tiempo porque el presidente lo ha llamado a Palacio. Nos queda claro que es ministro porque se lo pidió Pedro Castillo más de una vez y porque tiene la convicción –nos lo dice- de que un católico y chotano como él no puede ser un comunista trasnochado.

–¿Ya tiene listo su capítulo en el discurso de investidura del premier Guido Bellido?

Sí, ya lo hemos hablado con el premier, tenemos la situación de los penales. Somos convencidos de que la única manera de rehabilitar al que sufre prisión es la educación y el trabajo. Estamos implementando pequeños centros de trabajo y nos contactamos con la empresa privada para que pongan sus pequeñas fábricas en los penales.

–¿Habrá algo referido al proyecto de ley para cambiar un artículo de la Constitución que permita hacer una Asamblea Constituyente o han considerado que ahora mejor no?

Esto no es ninguna novedad, viene desde el presidente Paniagua que propuso que debe haber una nueva constitución para el siglo XXI. Una nueva constitución es necesaria porque la actual está hecha para proteger a la corrupción, al narcotráfico. Hay que combatirla con el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la JNJ, el TC y reformar estas instituciones no se puede hacer mediante la ley sino mediante una reforma profunda de la constitución.

–Mi pregunta concreta es que el presidente dijo que iba a enviar al congreso un proyecto específico para cambiar un artículo de la constitución que allanara el camino hacia una asamblea constituyente. ¿Ese proyecto específico va a ser anunciado en el discurso de investidura?

Ese proyecto está confeccionado, lo tiene el presidente, pero todavía no ha tomado la decisión de presentarlo, precisamente para no generar el conflicto de sistemas; pero es posible que se presente al Congreso y ahí terminó la actividad del presidente. Que se dé o no se dé la asamblea constituyente ya depende del Congreso.

–Pero paralelo a eso…

Hay otro mecanismo donde no interviene el presidente, que es la recolección de firmas que puede realizarla cualquier persona natural o jurídica.

–Vladimir Cerrón, asociado político del presidente, ha dicho que lo está haciendo.

No tengo conocimiento de eso, pero sí tengo conocimiento de que algún miembro del legislativo, de Perú Libre, sino me equivoco la congresista Betssy [Chávez] tiene ese proyecto de recolectar más de 2 millones 500 mil firmas para depurar.

–¿Usted como ministro alienta esa iniciativa?

No podríamos nosotros como Ejecutivo alentar esa iniciativa sino la otra, la que se presenta al Congreso. Pero sí quisiera que quede muy claro que el Congreso es un poder constituido, habilitado por el poder constituyente para reformar la constitución en un artículo, varios o todos. Pero el poder constituyente, que es originario, es el único que puede dar una nueva Constitución y eso no pasa por el Congreso. Algunos juristas dicen que necesariamente tiene que pasar por ahí pero esa es una ignorancia supina porque el poder constituido no puede corregir al poder constituyente.

–Es un largo y a veces árido debate que hay que resolver políticamente y la solución a la que usted se ha allanado es presentar este proyecto de ley.

Pero hay otra solución: el Congreso ha dicho que ellos pueden hacer las reformas que necesita la Constitución. Podría reformar, por ejemplo, el sistema de justicia, todos esos órganos que he mencionado.

–Es la vía menos cruenta, me alegro que la proponga.

Y que cambie algo que en los medios se dice que es lo mejor que tiene la Constitución y para mi es lo peor que tiene.

–¿El capítulo económico me va a decir?

Exacto, porque ahí se favorece a los monopolios y las posiciones dominantes. ¿Cómo es posible que juristas y académicos digan que en el Perú hay libre mercado y libre competencia?

–Este debate de juristas muchas veces olvida que hay que reformar instituciones como Indecopi que ejecutan las políticas que garantizan el libre mercado.

También tiene usted razón. También se puede hacer eso, pero el Congreso no ha sido capaz de hacer una reforma profunda.

–¿Le ha planteado al presidente preparar proyectos de reforma de la Constitución en esos temas?

Lo vamos a hacer porque no vamos a esperar que se haga una nueva constitución o que se dé una reforma profunda de la Constitución por parte del Congreso. El Congreso, a mi parecer, no está en aptitud de hacerlo y una asamblea constituyente no se hace de la noche a la mañana. Mientras tanto, hay que hacer algunas reformas. Hace unos meses un miembro del Indecopi salió a decir que en el Perú sí puede haber monopolios. La constitución está mal hecha.

–Se combate el abuso de la posición de dominio y la concertación de precios que puede darse aún sin oligopolios. De eso debiéramos preocuparnos más que de los conceptos que despiertan pasiones ideológicas.

Deberíamos ponernos de acuerdo no solo el gobierno sino todos los peruanos para terminar con esto de los oligopolios, monopolios y posiciones dominantes. Se dice que no es cuestión de leyes sino de personas.

–¿Por qué demoró un día en juramentar, qué lo convenció de hacerlo?

Nunca pensé en ser ministro, ni siquiera respiro tranquilo siendo ministro, no tengo la vocación de ser político, no tenía la intención de serlo; pero el presidente de la república, en cierto modo, me convenció para asumir esta cartera. Eso fue lo decisivo, a parte de otros factores que fueron decisivos por parte de la juramentación del primer ministro en Ayacucho y las horas siguientes.

–Esas horas siguientes nos interesan. Usted ya estaba decidido a juramentar pero no lo hizo con los otros.

Él me llamó y yo concurrí a esa juramentación pero como una cuestión de asesoramiento, y habrán visto que concurrí pero no vestido para juramentar, sino como paisano.

–¿Qué garantía, condición, le dio el presidente para que juramentara?

Todos saben mi posición en cuanto a la economía. No soy partidario ni de la ultraderecha ni de la ultraizquierda; ambas posiciones son absolutamente negativas. Yo soy de izquierda, pero jamás puedo ser de ultraizquierda. Jamás puedo aceptar una política marxista leninista, eso es trasnochado, eso es superado.

–El problema, entonces, son las posiciones conocidas del primer ministro Bellido. ¿Necesitaba ponerse de acuerdo con él?

Él se rectificó. Usted habrá visto que condena toda acción extremista. Nosotros tenemos que dar a la población muestras de seguridad. A Pedro Castillo se lo ha calificado de comunista, de terrorista, eso es absolutamente injustificado. No puede ser de esas posiciones; es de Chota, es mi paisano, por eso salí a defenderlo de esas imputaciones.

–¿Lo conocía de antes por lazos familiares, chotanos?

Lo he conocido después y debo decirle que en Chota nunca hubo terrorismo, por las rondas campesinas que no dejaron entrar el terrorismo a Chota. Se le imputa ser comunista. El comunista no cree en Dios y Pedro Castillo es profundamente religioso como lo somos todos en Chota. Al levantarnos tenemos que rezar el padre nuestro, el ave maría y el credo. Ninguno de aquí saben el credo [nos señala]. Creemos en Dios, en mi tierra he sido profundamente católico, cuando sacaban a Jesucristo lloraba.

–¿Así como cree en Dios creerá en la libertad de culto y el ministerio de Justicia está comprometido a respetar las libertades civiles sin discriminación?

Absolutamente. Como abogado y como docente universitario, siempre enseño a mis alumnos que lo sagrado o divino es el ser humano, crea o no en Dios. Si cree en Dios, con independencia del Dios en que crea. Para nosotros los abogados no hay excepciones, ni en opciones sexuales.

–Qué bueno que lo diga porque una de las grandes misiones del Minjus es la anti discriminación. Ahí tiene un punto de discrepancia con el premier Bellido, que ha tenido declaraciones homofóbicas.

Lo que estoy viendo en el consejo de ministros es que se adecuan rápidamente a lo que uno manifiesta, rápidamente entienden. En ese aspecto sí parecen alumnos universitarios. En principio, la persona es lo fundamental. En una oportunidad, en una radio me preguntaron si dejaría a su hijo para que lo cuide una pareja de homosexuales. Le dije que por ser homosexuales no son mejores ni peores que una pareja heterosexual.

–Un tema polémico que ha planteado es que para combatir la seguridad ciudadana sea necesaria la presencia de las fuerzas armadas y que se pueda denunciar parcialmente el pacto de San José, pero no hay tal figura de denuncia parcial.

La norma de las FFAA es el DL 1095 que en su artículo 23 [lista los casos específicos] señala que puede colaborar con la policía en el orden interno]; la policía ya está sobrepasada. Lo del pacto de San José es por otra razón; es que hay que bajar la imputabilidad penal de 18 a 14 años como en otros países, porque estas personas tienen igual discernimiento que nosotros.

El ministro Torres defiende el proyecto de convocar a una asamblea constituyente, pero por ahora no insiste en el tema.

–No necesita convencerme de eso; ¿pero para qué denunciar el pacto de San José cuando se pueden mejorar los reformatorios?

Pero no es suficiente. Hacemos observaciones porque todavía no nos ha tocado. Les digo a mis alumnos que hacen observaciones: ‘porque no han violado a tu hermana, no han matado a tu madre, no te han quitado tu patrimonio; pero el día en que te suceda ya no vas a decir lo mismo. Debemos trabajar juntos para convertir al Perú en el país más seguro de Latinoamérica. Eso no es imposible Solo se requiere de buena fe.

–Como estamos en el terreno de lucha contra la seguridad eso me lleva a su colega Juan Carrasco, del Interior. Está en la mira del Congreso porque no renunció a la fiscalía antes de asumir como ministro.

No constituye un delito, pero, si hay falta administrativa, lo debe resolver rápidamente la fiscalía de Lambayeque, porque él trabajó allí. Y de otro lado, la fiscalía suprema. Pero de la fiscalía suprema, de 5 fiscales supremos hay solamente dos. Acabo de llegar de la JNJ y hemos hablado sobre esto, que se convoque a un concurso a fin de que se complete a esos fiscales supremos. Y me he comunicado con el ministro de Economía a fin de proveer los fondos para unas vacantes. Vamos a trabajar conjuntamente todo el sistema, dialogando, concertando, Minjus, JNJ, MP, Academia de la Magistratura.

–Hablando de concertar, ¿cuál es el espíritu del consejo de ministros? El premier dijo que no estaba desesperado por la investidura, ¿pero ve un ánimo de continuar y para eso conversar con las bancadas?

El premier está conversando con las diferentes bancadas y el presidente ha ido a conversar con la presidenta del Congreso. Nosotros estamos haciendo eso, pero la decisión de otorgarnos o no la confianza es exclusivamente del Congreso. Si no nos otorga la confianza, tranquilitos nos vamos a nuestra casa. No vamos a hacer ninguna protesta y el presidente tampoco está pensando ‘no le den la confianza a este gabinete porque sino le dan la confianza a otro gabinete, cierro el Congreso de acuerdo a la Constitución’. El presidente no está pensando en eso, no tiene una mentalidad vengativa. Lo que quiere es que se trabaje en bien del Perú.

–¿Está de acuerdo con varios proyectos de congresistas que buscan limitar la cuestión de confianza, así como la vacancia?

Que lo debata el Congreso, es su facultad.

–¿Cree que a ambas habría que quitarles filo?

Sí, porque se crea una tremenda inseguridad y es negativa, ya lo hemos vivido. Creo que habría que ponerle fin a eso.

–Sin embargo, ese tema fue puesto en boca de algunos congresistas de Perú Libre, dando a entender que podía ser la estrategia confrontadora del gobierno. Como el presidente no habla, queda la impresión de que ese radicalismo lo comparte, pero usted me dice que no es así.

Siempre nos preguntan la cuestión el señor Cerrón. Mire, el señor Cerrón no forma parte del gabinete, no tiene que hacer nada en el gabinete; es cierto, es secretario general de Perú Libre y ese es su ámbito de actuación. La gente que votó por Pedro castillo no pensó en PL, pensó en el campesino, en el profesor de escuela. Hoy esa inmensa mayoría de peruanos está con la soga al cuello. Durante 200 años de vida republicana, ya estaban gritando ‘alguien sálvenos’.

–Muchos creían que era independiente de ese radicalismo de PL. Pero la presencia del señor Bellido en el gabinete dijo otra cosa.

Yo no puedo ser comunista, desde que se cayó el muro de Berlín hemos visto lo que era el comunismo. Pedro Castillo, yo le diría, no es peón ni capataz de ninguna persona natural o jurídica; es el presidente de 34 millones de peruanos y está dando muestras, está dejando como presidente del BCR a Julio Velarde.

–¿No sería bueno que hable, que dé entrevistas? Apenas da cara por unos minutos a la prensa.

Lo va a hacer, va a continuar en esa vía. Ahora comienza a declarar él y también todos los ministros con relación a su sector.

–Hay una novedad: el anuncio de un partido ‘castillista’ que se haría con base en el magisterio. De repente usted entra allí.

No, yo no hago política, pero los maestros tienen derecho a formar un partido como cualquier peruano.

–Ha presentado un pedido de ampliación de los delitos por los que se extraditó a Fujimori. ¿Coincidencia con que Fuerza Popular sea opositor?

Nosotros tenemos que trabajar en el bien del Perú y no de determinada persona. El señor está ahí imputado por la comisión de otros delitos como el tráfico de armas con penas hasta de 15 años. Entonces, se ha ampliado el pedido para que sea juzgado por ese delito y por otros, como organización criminal. Yo vengo y pregunto qué casos hay y me dicen, ‘doctor, esto es bien delicado, esto es confrontación’. ‘No’, les digo, ‘aquí no se discrimina a nadie’. Todos los casos de extradición los sacamos ordenadamente y entre esos estaba lo de Fujimori. Lo he llevado al pleno [del Consejo de Ministros] y nadie se ha opuesto. Se ha votado por unanimidad. El delito hay que sancionarlo, pues. La regla es que mientras más alto sea el cargo, la responsabilidad penal es mayor. Aquí lo hemos entendido al revés, mientras más alto sea el cargo menor es la responsabilidad. Eso es de países subdesarrollados.

–¿Trabajará sin miramientos desde su cartera cuando la justicia toque a los socios políticos del presidente, a Perú Libre?

Aquí no se va a hacer discriminación alguna. El Comercio conoce mi actuación en el CNM, aplicamos la ley tal cual es, independiente del magistrado. Frente a la ley todos somos iguales, el que ha delinquido así sea mi mejor amigo.

–¿Así sea -y no lo estoy acusando sino señalando que está imputado- el primer ministro?

Vamos a respetar religiosamente la decisión del órgano jurisdiccional.

