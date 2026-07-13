El líder y fundador del partido Alianza Para el Progreso, César Acuña llegó a las oficinas de Keiko Fujimori para saludarla luego de su proclamación oficial como presidenta electa y mantener un diálogo de cara a lo que será su próximo gobierno.

Acuña llegó al local ubicado en San Isidro, al promediar las 10:30 a.m. de este lunes acompañado del secretario general de Alianza Para el Progreso, Luis Valdez.

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César Acuña, líder de APP, acudió a la vivienda de la presidenta electa Keiko Fujimori



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Se espera que ambos ofrezcan un pronunciamiento tras las conversaciones que vienen sosteniendo esta mañana.

Acuña se suma a otros líderes políticos que se acercaron a saludar a la presidenta electa, actividad que ya es una costumbre protocolar culminadas las elecciones presidenciales.

Como se recuerda, también se reunieron con Fujimori, políticos como Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, Wolfgang Grozo, líderes del Partido Aprista Peruano, el presidente José María Balcázar, entre otros.