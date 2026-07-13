César Acuña llega acompañado de Luis Valdez a visitar a presidenta electa Keiko Fujimori. (Fotos: César Saucedo / GEC)
César Acuña llega acompañado de Luis Valdez a visitar a presidenta electa Keiko Fujimori. (Fotos: César Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

El líder y fundador del partido Alianza Para el Progreso, César Acuña llegó a las oficinas de Keiko Fujimori para saludarla luego de su proclamación oficial como presidenta electa y mantener un diálogo de cara a lo que será su próximo gobierno.

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