El ministro del Interior, César Astudillo, afirmó que organizaciones criminales están introduciendo jóvenes en las escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que posteriormente trabajen para ellas.

La declaración que dio Astudillo al diario Correo, contradice un pronunciamiento de la propia institución policial, que semanas atrás negó categóricamente que mafias estuvieran financiando el ingreso de postulantes para infiltrarlos en sus escuelas.

“ Sabemos que hay organizaciones criminales que meten jóvenes (en las escuelas de Policía) que después van a trabajar para ellos ”, declaró Astudillo, y agregó: “ Eso ya lo hemos detectado y estamos cortando varios canales de ingreso ”.

La PNP negó infiltración

El 13 de septiembre, mediante el Comunicado N.° 26-2026, la Policía Nacional rechazó “categóricamente” las afirmaciones sobre un supuesto financiamiento de organizaciones criminales destinado a facilitar el ingreso de postulantes e infiltrarlos en las escuelas de formación policial.

La institución señaló entonces que esas versiones no estaban acompañadas de denuncias formales, identificación de casos, documentos ni elementos probatorios que permitieran corroborarlas. También indicó que los procesos de admisión se realizan mediante concursos públicos con evaluaciones sucesivas, obligatorias y eliminatorias.

Moción de censura

En otro momento de la entrevista, Astudillo se refirió a la moción de censura presentada en su contra por diputados de Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno. El ministro señaló que la Cámara de Diputados está facultada para interpelarlo y censurarlo, pero cuestionó que la iniciativa responda a razones vinculadas con su desempeño.

“Estoy completamente llano y tranquilo de que esta moción no es por un tema de función. Todos sabemos perfectamente por qué es”, afirmó.

Astudillo evitó desarrollar esa afirmación cuando se le preguntó si consideraba que la censura obedecía a razones ideológicas. “En este momento, sinceramente prefiero abstenerme de algún comentario respecto a la censura”, respondió.

El ministro también fue consultado por la posición que podrían adoptar los líderes de oposición.

Sobre Jorge Nieto, presidente del Partido del Buen Gobierno, tuvo palabras favorables y dijo que le parecía “una excelente persona” y “un excelente político”. Sin embargo, señaló que desconocía qué decisión tomaría Nieto junto con su bancada.

“Jorge Nieto me parece una excelente persona, un excelente político. Pero no sé qué decisión pueda tomar con su bancada realmente”, manifestó.

Nieto avala la censura

Sin embargo, la posición de Nieto ya fue aclarada este domingo por Flavio Figallo, senador y vocero del Partido del Buen Gobierno. En declaraciones a RPP, confirmó que su agrupación respalda la moción de censura contra Astudillo y que la decisión fue conversada con el presidente del partido.

“Jorge Nieto conoce la decisión y la avala. Todas las reuniones las hacemos con el presidente del partido”, afirmó Figallo.

El vocero del PBG indicó que existe consenso dentro de la agrupación para respaldar la censura. La moción fue presentada con firmas de legisladores de Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno.