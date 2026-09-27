El ministro del Interior, César Astudillo, señaló que ya detectaron a las organizaciones que infiltran postulantes en la escuela policial.
El ministro del Interior, César Astudillo, señaló que ya detectaron a las organizaciones que infiltran postulantes en la escuela policial.
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Por Redacción EC

El ministro del Interior, César Astudillo, afirmó que organizaciones criminales están introduciendo jóvenes en las escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que posteriormente trabajen para ellas.

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