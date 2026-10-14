El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que de su parte, el incidente ocurrido durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado “ya ha sido superado”. (Foto: PCM)
El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que de su parte, el incidente ocurrido durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado “ya ha sido superado”. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El ministro del Interior, César Astudillo, precisó dos iniciativas del Poder Ejecutivo en materia de seguridad que no fueron consideradas en el predictamen de la Cámara de Diputados sobre delegación de facultades legislativas que será evaluado por la Comisión de Constitución del Senado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: