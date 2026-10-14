El ministro del Interior, César Astudillo, precisó dos iniciativas del Poder Ejecutivo en materia de seguridad que no fueron consideradas en el predictamen de la Cámara de Diputados sobre delegación de facultades legislativas que será evaluado por la Comisión de Constitución del Senado.

Entre las propuestas que no fueron incorporadas, el titular del Interior mencionó la regulación del uso de uniformes, medida que -según dijo- deberá tramitarse mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Asimismo, Astudillo indicó que no fueron considerados mecanismos legales que permitan a la Policía Nacional intervenir en instalaciones de empresas navieras y portuarias, como parte de las acciones destinadas a combatir el traslado de mercancías ilícitas.

César Astudillo, ministro del Interior, se refirió al incidente ocurrido en la Comisión de Constitución del Senado: “No voy a contestar esos adjetivos. Yo creo que es un incidente que ya pasó”. Agregó que está concentrado en las acciones contra la criminalidad. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 14, 2026

“ En lo que se refiere a seguridad hay unos puntos que no han sido considerados. La intervención en compañías navieras, la policía no puede entrar, y es necesario ”, manifestó.

Finalmente, el ministro remarcó que las medidas de seguridad deben abordarse al margen de las diferencias políticas e ideológicas.

“Este no es un tema de banderas políticas ni ideologías”, señaló.

Sobre posible moción de interpelación

Consultado sobre la posibilidad de que parlamentarios presenten una moción de interpelación en su contra debido al altercado ocurrido durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, Astudillo evitó profundizar en el incidente y señaló que considera el asunto concluido.

“No voy a contestar adjetivos. Yo creo que es un incidente que ya pasó, no es por evadir ninguna pregunta, estamos muy concentrados”, declaró.

El titular del Interior insistió en que su prioridad está centrada en otros asuntos y dio por cerrado el episodio. “Por mi parte he dado por concluido ese hecho, y el tema para nosotros es más importante”, sostuvo.

El titular del Interior participó en la ceremonia de ascenso de suboficiales reconocidos por su destacada labor en la lucha contra la delincuencia.

El evento también contó con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori quien ratificó su respaldo al ministro del Interior y al comandante general de la Policía Nacional, Fredy López.