Fuentes de El Comercio aseguran que Sandoval ha logrado instalarse en el Consejo de Ministros amparado en su militancia en Alianza para el Progreso (APP) y su cercanía con el líder de ese partido, César Acuña, a quien ha respaldado públicamente en diversas tribunas. Sin embargo, la agrupación política ha intentado deslindar de su nombramiento.

“Su designación ha sido una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo”, aseguró APP en un comunicado. No obstante, el ministro figura en el padrón como militante activo y fue secretario nacional de Organizaciones Sociales y Gremios Sindicales del partido. Además, fue vocero de Acuña durante la campaña regional del 2022. Las mismas fuentes señalaron a este Diario que ha sido operador de Acuña incluso cuando ya trabajaba para el Ejecutivo.

Sandoval también ha presidido la organización “Coordinadora Perú”, que desde inicios del 2022 pedía la vacancia del entonces presidente Pedro Castillo y la posterior renuncia de Dina Boluarte, quien en ese momento ejercía la vicepresidencia.

El ahora ministro escribió varias columnas de opinión en el diario “La Noticia” abogando por la inhabilitación de Boluarte. Paradójicamente, fue ella misma —junto con el entonces primer ministro Gustavo Adrianzén— quien lo nombró en abril de 2024 como asesor del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República.

Vínculos con la minería

Su paso por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), donde se desempeñó como jefe del Gabinete de Asesores en 2023, dejó una huella preocupante. La Unidad de Investigación de El Comercio reveló que durante su gestión sostuvo al menos cinco reuniones con el abogado Kilder García Calderón, representante legal de los hermanos Teonila y Víctor Sánchez Iparraguirre.

Ambos tienen investigaciones abiertas por delitos vinculados a la minería ilegal en Pataz, La Libertad, región que concentra buena parte de la producción aurífera del país y donde la minería ilegal se ha disparado en los últimos años. Justamente, el reciente asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz desencadenó en la renuncia del primer ministro Gustavo Adrianzén y la remoción del ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta.

La Unidad de Investigación de este Diario reportó recientemente que Víctor Sánchez enfrenta tres investigaciones fiscales —dos en etapa preliminar y una en etapa preparatoria— y una más por presuntos actos de conversión y transferencia en Ventanilla. Pese a que se le revocó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en una concesión de la minera Poderosa, su abogado sostuvo que posee una resolución de formalización emitida por el Gobierno Regional de La Libertad. Por su parte, Teonila Sánchez tiene cuatro procesos abiertos, dos por minería ilegal y dos por hurto.

El año pasado, César Sandoval aseguró a El Comercio que no conoce a los hermanos Sánchez, pero reconoció que recibió a García. “Lo he atendido, y no porque lo conozca, sino porque pedía que alguien lo atienda. Había una disposición del ministro [de] que se atienda a todos”, dijo el ahora ministro.

Pero los encuentros de Sandoval no se limitaron a operadores de la minería informal. También sostuvo reuniones con congresistas que impulsaron proyectos legislativos que favorecían al sector. En diciembre de 2023, visitó al congresista Eduardo Salhuana (APP), hoy presidente del Parlamento, a quien se ha vinculado con el clan del oro ilegal Baca Casas y que fue asesor de la Federación de Mineros de Madre de Dios. En esa reunión participó también Alberto Rojas Cortegana, entonces director general de Formalización Minera del Minem.

En mayo de ese mismo año, Sandoval recibió en su despacho al congresista Jorge Flores Ancachi, quien presidía la Comisión de Energía y Minas del Parlamento. Poco tiempo después, Flores presentó el proyecto de ley 06035-2023-CR, que proponía que el Banco Central de Reserva adquiera oro del mercado interno, incluso a personas naturales o jurídicas “legalmente establecidas”, sin especificar mecanismos rigurosos de control. Un esquema que, según expertos, podría facilitar la comercialización del oro extraído informalmente.

El caso Chávarry

Otro episodio que oscurece su trayectoria pública ocurrió en enero de 2019. Aquella vez estuvo en el Ministerio Público junto al entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry, poco antes de que personal bajo el mando de Chávarry violentara el ingreso a oficinas lacradas por el caso “CNM Audios”.

Consultado por El Comercio en ese momento, Sandoval sostuvo: “No estuve en esas oficinas [cuyo lacrado fue violado], no las he visto, simple y llanamente he estado en una reunión convocada por el fiscal de la Nación para ver un asunto de carácter social, nada más”.

Cuatro años después, en septiembre de 2023, presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el fiscal supremo Helder Terán, alegando que se le negó el acceso a la carpeta fiscal del caso y, por tanto, se había vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso. No obstante, la JNJ desestimó su queja.

Adulador de Acuña

Antes de su militancia en APP, Sandoval fue parte del Partido Aprista Peruano hasta 2020. Entre 2016 y 2018 trabajó como técnico en el despacho del entonces congresista aprista Jorge del Castillo y luego como asesor de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento.

Su hermano, Ricardo Sandoval, es actualmente asesor de la gerencia general del Gobierno Regional de La Libertad, una zona clave en el esquema de poder de APP.

En sus columnas de opinión, el nuevo ministro ha descrito a César Acuña como un “estadista prudente y tolerante”. También asegura - sin ironía - que este maneja un “lenguaje simple, articulado y coherente”.

Con su llegada al MTC, ya son dos los ministros de Estado con militancia en APP. El otro es César Vásquez, titular del Ministerio de Salud.

Aunque APP haya intentado desligarse de su nombramiento, la cercanía política y los antecedentes del nuevo titular del MTC refuerzan la percepción de que responde a intereses partidarios.

