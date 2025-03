Pese a que ha afirmado que aún no ha definido su candidatura en las elecciones regionales y municipales del 2026, todo hace suponer que el ministro de Salud, César Vásquez, postulará en los comicios del próximo año en la región Cajamarca, según reveló “Punto Final”.

Según el dominical, el titular del Minsa ha viajado hasta en diez ocasiones a dicha región anunciando inversiones y obras hasta por S/1.500 millones, lo que dejaría en claro que se encuentra en plena campaña electoral.

Consultado sobre sus constantes viajes a Cajamarca –una vez cada dos meses- Vásquez aseguró que en el Consejo de Ministros le reclaman que por qué va “muy poco” a esa región, su tierra natal.

Cabe indicar que César Vásquez postuló a la presidencia del Gobierno Regional de Cajamarca en los comicios del 2022 con Alianza para el Progreso (APP), pero no resultó elegido. No obstante, sus promesas hacen ver que su candidatura es cuestión de tiempo.

Por ejemplo, en Tabaconas el ministro puso una piedra en señal de promesa de un centro de salud en dicho distrito. En San Pablo entregó regalos como si estuviera en campaña y prometió construir hospitales en Jaén y Celendín.

Promesas no serían factibles

El titular del Minsa viene anunciando una avalancha de convenios y proyectos en Cajamarca, promesas que a los seis meses podrían tener dificultades en su viabilidad y quedar en la nada.

LEE MÁS: Ministerio del Interior anuncia denuncia constitucional contra Delia Espinoza por retirarse de mesa de trabajo

“Cada proyecto tiene tres etapas: primero el perfil, luego el expediente, luego la ejecución. Cada etapa obliga a la firma de un convenio por separado, uno no puede firmar un convenio por las tres etapas. Entonces, por eso es que en una sola obra primero formamos convenio para el perfil, convenio para expediente, y luego para la ejecución”, manifestó.

Es decir, se puede asegurar el presupuesto para hacer el expediente, pero eso no significa que esté disponible el dinero para llevar a cabo la obra completa.

LEE MÁS: Alejandro Cavero pide que se priorice proyecto para destituir a docentes con vínculos terroristas

Además de regresar una y otra vez a su región, Vásquez difunde sus actividades, pero no a través de las redes oficiales del Minsa, sino a través de su Instagram personal.

“(La manejamos) yo y mi asistente privado que no trabaja en el ministerio, y ahí transmitimos lo que hacemos a nuestros seguidores. Tenemos más de 106 mil seguidores por ahora y lo hago porque es necesario que conozcan lo que se está haciendo en el sector, porque lamentablemente en el ministerio no hay muchos seguidores”, aseguró el ministro.

Fuentes del ministerio señalan que las personas encargadas de manejar las redes personales de César Vásquez trabajan en dicho portafolio. El ministro habría exigido 100 likes por cada publicación.

Además, los videos publicados en sus cuentas personales son realizados en su despacho o en sus viajes y no son los mismos que difunde la cuenta del Minsa, que es la que debería informar sobre estas actividades.

Implicancias legales

Para el abogado Miguel Ángel Ferreyra, ningún funcionario -es más es parte de las observaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)- puede realizar procesos de campañas de tipo personal y utilizar su imagen en un momento determinado con recursos públicos.

En tanto, para Ricardo Elías Puelles, del estudio Elías Puelles, la fiscalía tiene que discernir y diferenciar si en realidad el mensaje que llevó Vásquez es propio de su función o simplemente estaba encubriendo algún tipo de campaña electoral.

Refirió que las promesas hechas por el ministro sobre la construcción de hospitales, postas y centros de salud en Cajamarca forman parte de una estrategia utilizada por muchos para “disfrazar” una campaña.

Cabe indicar que el ministro César Vásquez señaló días atrás que no ha definido aún su postulación al Gobierno Regional de Cajamarca en el 2026, pero dejó en claro que no lo descarta.

LEE MÁS: Comisión de Ética evalúa informe final contra Darwin Espinoza este lunes 3 de marzo

“No lo tengo definido, no lo he pensado, no lo tengo planificado. Falta poco. Creo que hasta abril del otro año hay para decidir. Como político nosotros no podemos descartar, nada”, aseveró.