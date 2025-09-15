El ministro de Salud, César Vásquez, afirmó que con inteligencia artificial “uno tiene que estar bien seguro” de que los audios que implican al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, sean “originales” y no hayan sido creados con inteligencia artificial.

Durante la presentación de la primera base del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) con ambulancia UCI, el titular del Minsa remarcó que espera una “investigación objetiva” ante cualquier “falsificación” de las voces en las grabaciones.

Asimismo, Vásquez cuestionó a la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) por anunciar una nueva moción de censura, esta vez contra Arana, al señalar que “tendrá allí un almacén de mociones de censura preparados”.

“El grupo al que representa la congresista todo lo ve censura, todo lo ve crisis. Ya me imagino que tendrá allí un almacén de mociones de censura preparados. Lo que tenemos que hacer los peruanos es dejar que cada institución, que el órgano jurisdiccional haga su trabajo, que se investigue”, expresó.

“Los audios, ahora con inteligencia artificial uno tiene que estar bien seguro de que sean originales. Creo que estamos expuestos a cualquier falsificación y que en todo caso una investigación objetiva es lo que todos esperamos”, agregó.

Si bien dijo que no pretende negar la veracidad de los audios, el ministro enfatizó que las personas involucradas en el tema tendrán que aclarar si es su voz o no.

“Lo que creo como cualquier ciudadano de un país democrático y con estado de derecho es que se investiguen bien las cosas, que avancen las investigaciones, que se hagan de manera objetiva y que los resultados se sepan”, acotó.

Finalmente, César Vásquez negó cualquier inestabilidad dentro del Gabinete Ministerial y dijo que están “trabajando firmes, más unidos que nunca”, y aseveró que la presidenta Dina Boluarte confía y defiende a todos sus ministros.

“Estamos acostumbrados a todas las acusaciones y denuncias. Si es que cada denuncia, cada cuestionamiento a un funcionario implicaría una crisis o una renuncia nos quedaríamos sin funcionarios públicos”, subrayó.

“Ella [Dina Boluarte] confía y defiende a todos sus ministros porque ve que estamos (trabajando). Son investigaciones que están siguiendo su curso, hay que dejar que termine, no podemos adelantar juicios”, sentenció.

El caso

Como se recuerda, “Panorama” reveló un audio donde se escucha a la voz atribuida a Juan José Santiváñez llamar al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, para pedirle mejorar las condiciones carcelarias de su cliente.

Se trata de una llamada en la que Santiváñez Antúnez le pide a Arana interceder en favor del interno Miguel Marcelo Salirrosas para cambiarlo de pabellón en el penal El Milagro de Trujillo.

“Hermano, escúchame, no quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio la familia de los policías. ¿Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo? Todavía no lo cambian, hermano, sigue allí”, le insiste la voz atribuida al entonces ministro de Justicia.

“Ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”, responde la voz detrás del teléfono, que sería Eduardo Arana. Ambos quedan en que actuarán una vez en que el supuesto Santiváñez le envíe el nombre completo del recluso.