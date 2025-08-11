El ministro de Salud, César Vásquez, aseguró que se ha iniciado una “campaña de seguimiento y desprestigio” en su contra, tras revelarse la contratación de su cuñado y su sobrina en el Gobierno Regional de La Libertad.

En declaraciones a los periodistas, afirmó que se ha querido “hacer una noticia un poco llamativa” usando este caso y dijo que su sobrina es médico de profesión.

“He visto que esta semana se ha iniciado realmente una campaña de seguimiento y desprestigio a mi persona. Han querido hacer una noticia un poco llamativa usando este caso, pero los mismos que hicieron el reportaje llamaron a un abogado para que certifique la ilegalidad de esas acciones y el mismo abogado les ha dicho que no hay nada ilegal en esas contrataciones”, expresó.

“Lo que no ha sido ético en el reportaje es que no han dicho que mi sobrina es médico y ha trabajado como médico. Han dejado entrever que se ha beneficiado con una suma de dinero y que ha ganado algún proceso para hacer alguna obra”, agregó.

Vásquez manifestó que no puede restringirle el “derecho constitucional al trabajo” a su sobrina y descartó tener injerencia alguna en el Gobierno Regional de La Libertad.

“Ella (sobrina) ha trabajado como médico y en promedio lo que gana un médico norma en el país en casi dos años, ha ganado ese monto trabajando mensualmente. No puedo restringirle el derecho constitucional al trabajo que tiene en un gobierno regional donde no tengo ninguna injerencia como ministro. No trabaja para el Ministerio de Salud”, acotó.

“No ando preguntando a mis sobrinos si van a entrar a trabajar o no. Cuando tengo que firmar mis declaraciones de intereses, obviamente llamé a preguntar dónde estaban trabajando y allí me informo que estaba trabajando como médico auditor en una red de una región”, añadió.

Contratos familiares

Como se recuerda, Canal N reveló que el cuñado y la sobrina del ministro de Salud, César Vásquez, obtuvieron contratos con el Gobierno Regional de La Libertad por un monto que supera los S/253.000.

Los contratos con los familiares de César Vásquez se dieron antes de las modificaciones legales que actualmente permiten a parientes de ministros y congresistas contratar con el Estado.

La sobrina del ministro, Daniela Noemí Fernández Vásquez, médica cirujana y diplomada en auditoría médica, obtuvo su primera orden de servicio en abril de 2024, apenas dos meses después de inscribirse como proveedora del Estado.

En total, la pariente del ministro de Salud ha suscrito cinco órdenes de servicio y un contrato que suman S/162.900.

En el caso de José Alejandro Fernández Reforme, esposo de la hermana de César Vásquez, es fundador y accionista de la empresa de servicios de limpieza Mundo Laboral Management, firma ha sido contratada exclusivamente por el Gobierno Regional de La Libertad en tres ocasiones, sumando más de S/91.000.