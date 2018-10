César Villanueva: "Referéndum va llueva o truene porque ya está convocado"

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, aseguró que el referéndum ya está convocado y, por ende, se realizará de todas formas el 9 de diciembre, a pesar de que congresistas del Apra y Fuerza Popular hayan presentado una iniciativa legislativa para revocar los proyectos de ley sobre la bicameralidad y la no reelección parlamentaria.

"El referéndum va, a pesar de la experiencia con la que ellos están planteando esto [...] Ellos saben que el referéndum va porque ya está convocado. Llueva o truene va el referéndum y si ellos van a buscar otras fórmulas rebuscadas y escondidas, que lo hagan", comentó el primer ministro en una entrevista con ATV Noticias.

César Villanueva consideró que los cinco congresistas del Apra que firmaron esta iniciativa contra las reformas de bicameralidad y no reelección inmediata de parlamentarios "tienen miedo a que la población vote directamente".

"(Para ellos) es preferible votar entre 130 congresistas que se ponen de acuerdo en una situación específica y votan, así como han votado muchas leyes", añadió.

El titular de la PCM también confirmó que las instituciones relacionadas al referéndum ya están realizando las diligencias necesarias para que la consulta popular se lleve a cabo este año.

"El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya está trabajando, la ONPE ya está trabajando en sus funciones desde el momento en que el presidente la convocó formalmente mediante una resolución suprema", indicó César Villanueva.

El presidente Martín Vizcarra, en conferencia de prensa el pasado 9 de octubre, convocó oficialmente al referéndum, al mismo tiempo que expuso que la posición del Ejecutivo es en respaldo a los tres proyectos de reforma sobre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ahora Junta Nacional de Justicia, a la fiscalización de aportes a partidos políticos y la no reelección inmediata de congresistas.

Sin embargo, el jefe de Estado precisó que ellos estaban en contra del proyecto de bicameralidad que fue modificado en el Congreso para incluir limitaciones a la cuestión de confianza y eliminar el concepto de paridad de género que el Ejecutivo había planteado originalmente.

De otro lado, el primer ministro negó que el Ejecutivo esté evaluando algún proyecto de ley que plantee declarar en emergencia el Ministerio Público, y que plantee que todos los jueces supremos renuncien a sus cargos.

"No lo he visto yo, no ha pasado ni por el Consejo de Ministros. Nosotros no hemos visto eso y ni lo hemos pensado", señaló. También comentó que tampoco se ha visto a nivel de la reunión que se lleva a cabo entre todos los viceministros del Gabinete.

La respuesta de Villanueva se da en base a informaciones desde la bancada del Apra, pues congresistas refirieron ayer que el Ejecutivo estaría preparando un proyecto de ley para intervenir en el Ministerio Público.