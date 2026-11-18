La presidenta de la república, Keiko Fujimori, anunció que China brindará al Perú un aporte adicional de 22 millones de dólares para la construcción de un centro de monitoreo inteligente que permitirá fortalecer la seguridad ciudadana.

“China nos va a ayudar con un monto adicional de 75 millones de soles, 22 millones de dólares adicionales, para poder construir algo parecido así en nuestro país: un centro de monitoreo donde podamos empezar este proceso de transformación digital, que es lo que queremos para poder dar mejores servicios a los ciudadanos”, señaló.

La mandataria realizó este anuncio tras visitar al Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental del distrito de Longgang, en la ciudad de Shenzhen, el primer centro inteligente a nivel de distrito en toda China, que integra mando operativo, exhibición experiencial y almacenamiento de datos.

Este centro concentra en una sola plataforma el monitoreo en tiempo real, las alertas y la gestión coordinada de los servicios de la ciudad, lo que permite a las autoridades locales contar con información actualizada y articular la atención a la ciudadanía desde un mismo espacio.

La presidenta recordó que China ya apoyó al Perú en la construcción del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y señaló que el presente anuncio está referido al tema de seguridad ciudadana.

“Ya el Gobierno chino nos ha ayudado con la construcción del COEN. Lo que ellos están anunciando hoy es un apoyo sobre el tema de seguridad ciudadana, esto lo vamos a conversar con los ministros correspondientes, pero desde ya agradecemos este anuncio muy importante, 22 millones de dólares adicionales a lo que el presidente Xi Jinping nos ha anunciado ayer. Lo agradecemos infinitamente y será de mucha utilidad para el Perú”, puntualizó.

Maquinarias para el Fenómeno El Niño

La jefa de Estado anunció además que el embajador de China en el Perú, Song Yang, le entregó el detalle de la ayuda anunciada en la víspera por el presidente Xi Jinping, para mitigar los impactos del Fenómeno El Niño en nuestro país.

Precisó que los 7.5 millones de dólares en maquinaria se traducirán en 68 máquinas: 14 camiones volquete, 8 camiones tractores, 8 semirremolques de plataforma baja, 20 excavadoras, 14 cargadoras sobre llantas, 2 excavadoras hidráulicas sobre orugas y 2 excavadoras adicionales.

Durante el recorrido por el Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental de Shenzhen, Fujimori observó el funcionamiento de este modelo de gestión urbana basada en datos, que integra en una sola plataforma el monitoreo en tiempo real, las alertas y la gestión coordinada de los servicios de la ciudad.

Este centro de comando en China está orientado a brindar seguridad a la población. Se utilizan herramientas avanzadas como drones, robots y agentes inteligentes para detectar y monitorear irregularidades e infracciones cometidas por los ciudadanos.

El sistema puede identificar en tiempo real emergencias y desde faltas menores hasta actos relacionados con la delincuencia, gracias a una infraestructura tecnológica conectada a plataformas digitales y aplicaciones móviles.

Cabe indicar que la presidenta Keiko Fujimori estuvo acompañada del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, el titular de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia y el alcalde del Gobierno Popular de Longgang, Cai Yingquan.