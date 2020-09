Un nuevo personaje se suma a la polémica en torno a las cuestionadas contrataciones en el gobierno del presidente Martín Vizcarra. En uno de los audios de las conversaciones entre la exsecretaria del mandatario Karem Roca y quien sería su abogado Fabio Noriega, se menciona a una persona de apellido ‘Zavaleta’ como “el que les hace las contrataciones a los esposos” de la ahora ex secretaria general del despacho presidencial Mirian Morales y de la subsecretaria María Aguirre.

El Comercio ha corroborado que se trata del ingeniero Ciro Alejandro Zavaleta López, quien se desempeñó como Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda desde agosto del 2018 hasta julio del 2019. Durante ese periodo, nombró a Jorge Chigne Infantes, esposo de Aguirre, como jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PNSR con una remuneración mensual de S/14.000. También se tramitaron cuatro órdenes de servicio por un total de S/45.000 a favor de Jorge Mere Vidal, expareja y padre de la hija de Mirian Morales.

Además, en setiembre de 2019, cuando Zavaleta fue nombrado director en la Dirección General de Gobierno Interior en el Ministerio del Interior (Mininter), designó como prefecta regional de Moquegua a Gilia Gutiérrez Ayala. Según asegura Roca en los audios, ella “es la ahijada” de Vizcarra. “Es la prefecta de Moquegua, intocable”, dijo.

El último 3 de setiembre, días antes de la difusión de los audios y tras iniciar las citaciones en la Comisión de Fiscalización del Congreso por los contratos en el Gobierno, Zavaleta López presentó su carta de renuncia al Mininter. En los audios se escucha la siguiente conversación:

KR: Te pasé un video, que es la ahijada del presidente Vizcarra, que es la prefecta de Moquegua, intocable […] está pasando un video, ella es, sin mascara ni nada. Ella es, mira [enseña un video].

FN: Al viejito ese de Vivienda lo habían pasado a que nombre prefectos, ¿no?

KR: ¡Claro! Lo han pasado a...

FN: El amigo de...

KR: Zavaleta. Ya, él es el que les hace la contratación a los esposos de Mirian y de María.

FN: ¿Quién María?

KR: María Aguirre, la subsecretaria, la amiga de Mirian pues. A los dos esposos los contrata él en Vivienda, de ahí lo sacan y lo ponen de jefe de los prefectos. Claro, pero yo en la fiscalía y en el Congreso dije que no, quien me manda esos correos a hacer es Mirian Morales. Pero si no se dio, no se dio pues, ¿no? Pero con el señor Vizcarra, no, nunca, como que si él escucha, para que vea como lo estoy salvando, pero sabe que a ella no.

El vínculo y las visitas

Ciro Zavaleta es ingeniero metalúrgico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Trabajó en el Gobierno Regional de Moquegua, durante la gestión de Martín Vizcarra, del 2011 al 2014, y percibió un total de ingresos de S/64.050 por sus servicios como ingeniero asesor, según el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los pagos que recibió Ciro Zavaleta durante la gestión de Martín Vizcarra como gobernador regional de Moquegua. (Fuente: MEF)

En 2016 y 2017, laboró en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en Moquegua, como subgerente de Servicios Públicos y gerente de Servicios a la Ciudad, respectivamente.

El contacto con Vizcarra se retoma después de que este asume la presidencia, en marzo de 2018, tras la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Zavaleta realizó una consultoría para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en mayo de ese año por S/10.000. Además, desde abril hasta julio registra 13 visitas a Palacio de Gobierno. La última antes de asumir cargos públicos durante el mandato de Vizcarra fue el 16 de julio de 2018. Ese día se registra una “reunión de trabajo” precisamente con Karem Roca. Su ingreso fue a las 8:30 a.m. y su salida, a las 5:49 p.m.

Dos semanas después, el 1 de agosto, el ingeniero fue designado como Director Ejecutivo del PNSR , tal como lo señala la Resolución Ministerial N°274-2018-VIVIENDA, con un ingreso de S/23,000 mensual. A partir de ese momento, se empiezan a ejecutar las contrataciones en cuestión.

Los contratos

Solo cinco días después de su nombramiento, Zavaleta designa a Jorge Chigne Infantes, esposo de María Aguirre, como jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PNSR , según la Resolución Directoral N°301-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR. Hasta la fecha, permanece en el cargo.

Chigne laboró antes en el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), cuando Vizcarra era titular y cuando Aguirre también laboraba en el sector.

El segundo implicado en los audios es Jorge Mere Vidal, expareja de Mirian Morales, secretaria general y mano derecha de Martín Vizcarra. Desde enero de 2019, en el PNSR se registran órdenes de servicio a su favor por S/5.000, S/15.000 y dos de S/20.000 . Pese a que Mere no cuenta con grados o títulos en el registro de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), fue contratado como ‘encargado de archivo’.

Actualmente Mere trabaja como asistente en Comunicaciones en el PNSR, tras haber ganado un proceso de contratación CAS convocado en los últimos días de Ciro Zavaleta en el cargo. Mensualmente recibe S/6.500.

Jorge Mere fue contratado como asistente en Comunicaciones. El proceso CAS se publicó los últimos días de Zavaleta en el sector.

El tercer caso está vinculado al nombramiento de Gilia Gutiérrez Ayala como prefecta de Moquegua, cuando Zavaleta pasa a la Dirección de Gobierno Interior del Mininter. ¿Quién es ella y cómo está vinculada al presidente?

Gutiérrez es bachiller en Derecho, según la Sunedu. En las elecciones generales del 2016, encabezó la lista parlamentaria de Peruanos por el Kambio para Moquegua, pero no tuvo éxito. En distintas fotografías, aparece con el presidente e incluso con su hermano, Mario Vizcarra. También ha concurrido a Palacio con sus familiares.

A inicios del gobierno de PPK, fue nombrada representante del Ministerio de Vivienda ante el Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Moquegua. Pero sus funciones culminaron en setiembre del 2017. Sin embargo, luego de que Martín Vizcarra asumiera la presidencia, Gutiérrez volvió a aparecer en la historia y comenzó a brindar servicios al Estado, según registra el portal de Transparencia del MEF. Entre 2018 y 2019, fue contratada en siete ocasiones por Provias Nacional y el Midis. En total, recibió S/149.920 por servicios de asistencia legal antes de su designación en la prefectura.

Ocho órdenes de servicio se tramitaron con Gilia Gutiérrez desde que Vizcarra asumió la presidencia en marzo de 2018. (Fuente: OSCE)

El 26 de noviembre de 2019, a través de la Resolución Suprema N°200-2019-IN, fue nombrada prefecta regional de Moquegua. Su principal función es representar al presidente en la región. Sin embargo, a finales de julio, se difundió un video en el que se le ve celebrando con sus familiares en su casa en pleno estado de emergencia. Ella negó los hechos y presentó su renuncia tras los cuestionamientos, pero hasta ahora se mantiene en el cargo, debido a que —según dijo a la prensa regional— no tuvo respuesta del Gobierno a su carta.

Los audios

Además de la mención que hace Roca sobre Zavaleta en uno de los audios, en otra grabación se le escucha comentar sobre el exministro de Vivienda, Rodolfo Yáñez, quien —según indica— tenía conocimiento de los hechos detallados en este informe y se negó a encubrir al presidente.

“El que era de Vivienda, Yañez, le dijo a Vizcarra no voy a aceptar lo que tú me dices, es incorrecto que yo mienta, porque querían hacer parecer como que Mirian y la subsecretaria no habían pedido el favor para que entren los esposos. Se ha negado el ministro. Dos horas antes le dicen: ‘ya no vas a ser ministro’”, se escucha en el audio.

Al respecto, a través de su cuenta de Twitter, Yáñez señaló: “Debo decir que conozco la labor del presidente Martín Vizcarra y sigo manteniendo mi lealtad a su cargo, en nombre del país y de la democracia”.

Descargos

En diálogo con El Comercio, Ciro Zavaleta negó que hayan existido coordinaciones con Vizcarra sobre estas contrataciones. “¿Que yo sabía que eran sus esposos de ellas? Por favor, eso es totalmente equivocado […] el señor presidente en ningún momento, en honor a la verdad, me dijo [haz] esto o esto. Yo que sepa nunca lo ha hecho conmigo”, declaró. “Que me hayan inducido es falso, una mentira. Que yo haya conocido a los señores, tampoco los conocía”, agregó.

Respecto a las visitas a Palacio de Gobierno antes de su designación, dijo que “no hay nada de malo”. “Eso lo hacen muchos ciudadanos en la búsqueda de una fuente de trabajo o para ir a saludarse”, agregó.

En tanto, Gilia Gutiérrez indicó que no había escuchado los audios y evitó pronunciarse. “No tengo nada que declarar, desconozco los audios. Es un proceso de investigación, no voy a dar ninguna declaración", dijo a este Diario.

Mirian Morales respondió en el mismo sentido y no brindó declaraciones: “Por el momento no haré ninguna declaración a prensa. No quiero entorpecer en absoluto el proceso de investigación. Soy la principal interesada en que todo se aclare”, dijo a El Comercio.

Tras contactarnos con la oficina de María Aguirre, el director de prensa nos indicó que devolverían la llamada, pero hasta el cierre de esta edición no lo hicieron y no respondieron nuestros mensajes. Tampoco se logró la comunicación con Mere Vidal ni Chigne Infantes.

¿Cómo se hizo esta historia?

Desde la Unidad de Investigación de El Comercio, comenzamos a indagar el contenido de los audios difundidos en los últimos días sobre las contrataciones de Richard Cisneros y otras personas del entorno del presidente Martín Vizcarra. Al identificar la mención que hizo la exsecretaria del mandatario Karem Roca sobre ‘Zavaleta’ en una de las grabaciones, se inició una búsqueda para corroborar la información de esta persona.

Tras revisar el registro de visitas a Palacio de Gobierno, resoluciones ministeriales y directorales, contrataciones CAS, relaciones de personal en entidades públicas, documentos del OSCE, entre otros archivos, se pudo comprobar que se trataba de Ciro Zavaleta López, ingeniero que trabajó con el jefe de Estado en Moquegua, cuando era presidente regional.

Así también se identificó la contratación de Gilia Gutiérrez y se investigó sobre su vinculación con el presidente Vizcarra. Este Diario se contactó con todas las partes involucradas en esta historia para recoger los descargos. Las respuestas han sido incluidas en el informe.