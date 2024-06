El Gobierno peruano felicitó a Claudia Sheinbaum por su victoria en las recientes elecciones presidenciales en México, celebradas el último domingo.

A través de su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), la Cancillería peruana le deseó éxitos en su futuro gobierno y reafirmó su compromiso de fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

“El Perú felicita a Claudia Sheinbaum por su victoria en las elecciones generales de los Estados Unidos Mexicanos. Al desearle éxitos durante su gestión, reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la relación bilateral en el marco del diálogo, la cooperación y el respeto mutuo”, indicó en la red social.

El Perú felicita a @Claudiashein por su victoria en las elecciones generales de los Estados Unidos Mexicanos. Al desearle éxitos durante su gestión, reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la relación bilateral en el marco del diálogo, la cooperación y el respeto mutuo. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 3, 2024

Como se recuerda, Sheinbraum, exjefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023), obtuvo cerca de 35 millones de votos, con lo que superó en casi cinco millones los obtenidos por López Obrador en 2018.

La candidata izquierdista obtuvo entre un 58,3 % y un 60,7 % de los sufragios del domingo, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esto significa alrededor de 30 puntos de ventaja sobre su mayor rival, la opositora Xóchitl Gálvez, quien recibió entre 26,6 % y 28,6 %, mientras que Jorge Álvarez Máynez acaparó entre 9,9 % y 10,8 %.

Tras su victoria, Sheinbaum se convertirá en la primera mujer presidenta de México y se proyecta a ganar la mayoría necesaria para reformar la Constitución en el Congreso tras el conteo rápido del INE.

“Agradezco también porque, por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y, como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras”, expresó Sheinbaum en un mensaje en la Ciudad de México.