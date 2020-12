Conforme a los criterios de Saber más

El lunes por la tarde, Cluber Aliaga visitó a la primera ministra Violeta Bermúdez y se reunieron en la Sala Tello. Llegó a las 6:30 horas y se quedó por media hora, según consta en el registro de visitas de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La reunión se produjo luego de que Aliaga acudió a declarar a la Comisión de Justicia del Congreso, en la tarde. Bermúdez le había pedido su renuncia por la mañana, según informó la propia ministra en RPP.

“Lo escuché (a Aliaga) largamente el día sábado y le expuse con claridad cuál es la posición del Gobierno de transición, de emergencia, pero al parecer el señor no comprendió y, sino compartía los objetivos, la verdad es que no debió aceptar el cargo porque la posición del Gobierno ha sido clara desde el día que el presidente Sagasti asumió la presidencia”, señaló Bermúdez.

Fuentes de la PCM señalaron que en la reunión de ayer, Aliaga habría grabado a la primera ministra. Habría sido la propia Bermúdez quien se dio cuenta de esto y llamó a un edecán para que tome medidas. Esta mañana, la jefa del Gabinete dio una entrevista, pero no mencionó este tema.

Aliaga, en entrevista con RPP, negó estos hechos. “Es una alucinación (de Bermúdez). ¿Yo para qué voy a grabar? Y en caso que hubiera grabado, ¿Qué hay que ocultar? Yo he entrado a su oficina, se supone que ella tiene cámaras, y es ella la que me puede haber grabado a mí. Con un celular cómo voy a grabar. Yo he estado tratando de comunicarme con el asesor del presidente, no estaba grabándola a ella”, respondió Aliaga.

En una entrevista posterior en Canal N, Aliaga señaló: “Los dos hemos estado solos. Y ella cuando ve que yo estoy llamando al asesor del presidente, para preguntarle si efectivamente ya no vamos a discutir el tema [salidas frente al pase al retiro de 18 generales], toma la excusa de ‘Ud está grabando’. ‘No, estoy tratando de llamar al asesor del presidente’. Llamo a mi edecán y le entrego mi celular para que no piense que vamos a grabar nada”.

Las mismas fuentes indicaron que Aliaga llegó al Gabinete Ministerial por una recomendación que le hicieron a Bermúdez. Lo calificaron como una persona que podía entender el campo policial pero también el civil. Cuando lo llamaron, refieren las fuentes, Aliaga no hizo objeciones por el pase al retiro de 18 generales.

“Hemos conversado plenamente y jamás antes de juramentar como ministro me dijo que tenía alguna objeción en torno a las medidas que se habían adoptado, porque, además, han sido un conjunto de medidas. Era de conocimiento público y jamás me manifestó su disconformidad”, sostuvo Bermúdez.

Ayer por la noche, José Elice asumió la cartera del Interior en reemplazo de Aliaga, quien ostenta el segundo lugar entre los ministros del Interior más breves de los últimos 20 años.

Corrección: Esta nota fue actualizada con la respuesta que dio Aliaga en Canal N.

