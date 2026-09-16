El pleno del Senado aprobó este miércoles 16 de septiembre el pedido de autorización para el viaje de la presidenta Keiko Fujimori -el primero desde que asumió el cargo- a Estados Unidos, a fin de participar en el 81° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por 34 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones, dicha cámara dio luz verde a la proposición de resolución legislativa que autoriza a Fujimori Higuchi a salir del territorio nacional del 21 al 25 de este mes.

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Cabe indicar que las actividades de la Semana de Alto Nivel del 81° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se desarrollarán del 21 al 28 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

El Debate General de Alto Nivel es el evento principal y se iniciará en la mañana del martes 22. Se prevé la participación de 97 jefes de Estado, 55 jefes de Gobierno y 41 representantes de otros niveles, entre vicepresidentes, viceprimeros ministros, cancilleres y otras altas autoridades.

La intervención de Keiko Fujimori está prevista, según la lista provisional de oradores, en el octavo turno de la mañana del martes 22 de septiembre, primer día del debate general, aproximadamente a las 11:00 horas de Nueva York (12:00 p.m. hora del Perú), con una duración sugerida de 15 minutos.

Antes del Perú intervendrían los jefes de Estado de Brasil, Estados Unidos, Jordania, Turquía, Kirguistán, Qatar y Lituania; y, a continuación, se prevén las intervenciones de Egipto, Chile, Luxemburgo, Finlandia y Francia.

Además, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, convocará a los jefes de delegación para un saludo protocolar antes del inicio del Debate General, actividad prevista para el martes 22 de septiembre entre las 08:00 y las 09:00 horas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa ofrecerán una recepción a los jefes de delegación durante el primer día del Debate General, el martes 22 de septiembre a las 19:00 horas.

Más actividades

En la agenda también figura la participación de la mandataria participar en el Encuentro Presidencial “Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, previsto para el miércoles 23 de septiembre, a las 15:00 horas, organizado por el Gobierno de Chile.

“El citado evento, que se llevará a cabo en la sede a la ONU, busca proyectar al más alto nivel político una señal regional de unidad frente a la delincuencia organizada transnacional y promover acciones concretas de cooperación”, dice el documento enviado por el Ejecutivo al Senado.

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“La participación presidencial permitiría reafirmar el compromiso del Perú con una respuesta regional coordinada frente a este desafío común. Cabe señalar que será de breve duración (20 minutos aproximadamente) finalizando con una fotografía oficial”, agrega.

Fujimori Higuchi también ha sido invitada por la organización internacional sin fines de lucro “Rainforest Alliance”, a participar en un encuentro privado titulado “Invirtiendo en el Perú del Futuro: Sostenibilidad, Competitividad y Liderazgo Climático Global a través de sus Comunidades Campesinas e Indígenas”, previsto para las 10:00 horas del miércoles 23 de septiembre.

La actividad reunirá a un grupo de representantes de bancos multilaterales de desarrollo, fundaciones e inversionistas privados, con la finalidad de dialogar sobre mecanismos concretos de financiamiento e inversión en el Perú.

De igual modo, Keiko Fujimori ha sido invitada a participar en un encuentro organizado por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), previsto para el jueves 24 de septiembre, entre las 08:00 y las 10:00 horas.

La reunión permitiría presentar las prioridades económicas de la nueva administración, promover oportunidades de inversión y reforzar el posicionamiento del país como un destino confiable y atractivo para el capital internacional ante una audiencia de líderes empresariales e inversionistas.

La jefa de Estado también fue invitada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) a participar en un diálogo de alto nivel titulado “Australia – Latina America and de Carribean: A New Frontier for Cooperation”, previsto el jueves 24 de septiembre a las 10:30 horas.

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“La participación permitirá para posicionar oportunidades de inversión del Perú e identificar oportunidades concretas de inversión, mecanismos de financiamiento y próximos pasos para fortalecer la cooperación entre Australia y América Latina y el Caribe, ante una audiencia con amplia experiencia en el financiamiento y desarrollo de proyectos de infraestructura, energía y transporte”, refiere el proyecto.

Visita a la Bolsa de Valores

Keiko Fujimori ha sido invitada por la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) a realizar una visita oficial y presidir la ceremonia de toque de campana de cierre, el jueves 24 de septiembre, con toque de campana a las 16:00 horas.

La Presidencia destaca que esa actividad “ofrecería una plataforma de alta visibilidad en los mercados financieros internacionales para presentar las prioridades y oportunidades económicas de la nueva administración y proyectar al Perú como un socio confiable y un destino atractivo para las inversiones”.

Asimismo, fue invitada a participar como oradora principal en el evento “Atlantic Council in New York”, que se realizará el martes 22 de septiembre en el Hotel St. Regis de Nueva York. Su participación estaría prevista entre las 15:00 y las 16:00 horas.

La actividad contempla una intervención de aproximadamente 15 minutos ante altos funcionarios, líderes empresariales, inversionistas, representantes de bancos multilaterales de desarrollo y miembros de la prensa internacional.

También fue invitada por el Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University (FIU) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) a presidir un encuentro con destacados empresarios iberoamericanos, previsto el miércoles 23 de septiembre a las 19:00 horas.

La actividad congregará a alrededor de 80 representantes del sector empresarial y representantes del ámbito internacional y permitirá a fortalecer el diálogo entre los sectores público, académico y empresarial en Iberoamérica.

Encuentros bilaterales

La entrevista de Keiko Fujimori con António Guterres está prevista para el 22 de septiembre, a las 14:20 horas. En la reunión se abordarían asuntos de especial interés nacional, incluidos el fortalecimiento de la cooperación en gestión del riesgo de desastres y preparación frente al Fenómeno El Niño 2026-2027, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la cooperación en materia migratoria.

Adicionalmente, la Semana de Alto Nivel ofrece la ocasión para que la mandataria sostenga entrevistas bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembro de las Naciones Unidas, así como con altas autoridades de organismos del Sistema de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales con las que el Perú coopera.

“La participación de la señora Presidenta de la República en la Semana de Alto Nivel del 81.º Período de Sesiones de la Asamblea General permitirá, por tanto, fortalecer el posicionamiento del Perú como Estado fundador de la ONU y actor comprometido con el multilateralismo y con la búsqueda de soluciones concertadas a los principales desafíos internacionales”, subraya el documento.

“Reviste particular importancia que la nueva administración pueda presentar sus prioridades ante la comunidad internacional y proyectar, desde el inicio de su gestión, una política exterior activa y orientada a la defensa de los intereses nacionales”, añade.

Cabe precisar que durante la ausencia de Keiko Fujimori del territorio nacional, el primer vicepresidente, Luis Galarreta, se encargará del despacho de la Presidencia de la República.