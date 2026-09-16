La presidenta Keiko Fujimori viajará a Estados Unidos del 21 al 25 de setiembre para participar en el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori viajará a Estados Unidos del 21 al 25 de setiembre para participar en el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Foto: Presidencia)
/ BRAIAN REYNA GUERRERO
Por Redacción EC

El pleno del Senado aprobó este miércoles 16 de septiembre el pedido de autorización para el viaje de la presidenta Keiko Fujimori -el primero desde que asumió el cargo- a Estados Unidos, a fin de participar en el 81° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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