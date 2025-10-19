Fernando Vivas
Fernando Vivas

Jerí y su prioridad imposible, una crónica de Fernando Vivas
‘Ay, ya, no hagan drama’, fue el subtexto, parafraseado según la subjetividad de cada cual, que le entendimos a Dina cuando recomendó no responder a números desconocidos. Esto sucedió en plena jornada de transportistas protestando por la paz. Un día después la metralla de unos sicarios se abatió sobre Agua Marina y el Congreso la vacó en un santiamén asumiendo que la falta de empatía ante la tragedia de las víctimas de extorsión es causal de ‘incapacidad moral permanente’.

