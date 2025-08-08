En su informe mensual sobre la libertad de expresión, el Consejo de la Prensa Peruana advierte que en julio recrudeció la tendencia de funcionarios públicos de instrumentalizar la figura de delitos penales para perseguir y hostigar periodistas.

En ese contexto, puntualizó que el exministro del Interior y actual asesor presidencial, Juan José Santiváñez, y la fiscal Marita Barreto “abusan de la ley y la direccionan para perseguir periodistas”.

En el recuento de agresiones a la prensa, mencionó las denuncias de Santiváñez contra periodistas de Latina, y de Barreto contra periodistas de Willax.

“Denunciar a periodistas por reglaje -en el caso de Latina- y por formar bandas criminales -en el de Willax- se está normalizando en el Perú, a pesar de que en realidad lo que hacen es informar a la ciudadanía sobre asuntos oscuros de la gestión pública”, enfatizó.

El Consejo de la Prensa Peruana señaló que este tipo de agresiones y denuncias no es una “novedad”.

“ En el pasado reciente, funcionarios como congresistas y fiscales han optado también por similares denuncias descabelladas, equiparando la labor informativa de los periodistas con actos criminales, y otras han aprovechado su condición de mujer para enmarcar sus denuncias como actos de agresión de género”, subrayó.

Remarcó, asimismo, que la denominada “Ley Mordaza” -que está en la agenda del Congreso- “es un intento más, de muchos otros en los últimos cinco años, de ampliar las penas de cárcel no solamente contra periodistas, porque puede ser aplicaba contra cualquier ciudadano con opiniones disidentes del poder de turno”.

Entre los principales casos de ataques a periodistas y medios de comunicación durante el mes de julio, también incluyó las agresiones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, contra el diario La República.

Informe de julio del Consejo de la Prensa Peruana.

Lee aquí el informe completo del Consejo de la Prensa Peruana.

