Tras el respaldo del Congreso al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, el propio premier volvió a poner sobre debate el eventual planteamiento de la cuestión de confianza desde el Ejecutivo.

Horas después de haber recibido el respaldo del Parlamento, Bellido declaró que podría hacer cuestión de confianza -mecanismo constitucional que le permite cerrar el Congreso si le niegan dos veces el pedido- si deciden interpelar a alguno de los ministros.

“Evaluaremos porque si no nos dejan trabajar, haremos cuestión de confianza, veremos. En este momento no tenemos todavía tomada la decisión porque esto no es juego. Si una cosa no les sale, no van a venir con otra cosa. Hay que ser muy serios y dejar a la gente trabajar”, expresó.

Si el Congreso censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo gobierno, el presidente puede disolver el Parlamento. Además que se deberán convocar a nuevas elecciones congresales.

En las últimas semanas, congresistas de Perú Libre mencionaron el cierre del Congreso como una posibilidad y, meses atrás Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, hizo lo propio.

“Actitud obstruccionista”

El domingo, el primer ministro Guido Bellido dejó entrever que el Poder Ejecutivo disolvería el Congreso si muestra “una actitud obstruccionista”, como respuesta al anuncio de la bancada de Renovación Popular de buscar la censura de ministros.

“Nos obligarían a pedir la cuestión de confianza una, dos o tres veces, porque para eso justamente está elaborada la Constitución. Esta es para dar cumplimiento. No está de adorno”, sostuvo.

Sobre el mecanismo constitucional de la cuestión de confianza, expresó: “Si la Constitución dice que cuando hay, digamos, un entorpecimiento en los trabajos, y hay una actitud obstruccionista, pides la confianza. Si continúan, pides la confianza. Si continúan, ya el país tomará decisiones, ¿no? Nosotros lo dejamos ahí” .

Durante el debate por el voto de confianza

Mientras se discutía si se otorgaba o no la confianza a Guido Bellido, la congresista de Perú Libre, Elizabeth Medina, se mostró a favor de un eventual cierre del Congreso.

“Hoy, más que nunca, dejemos de ser hipócritas y hablamos con la verdad, y hablamos con el corazón, defendiendo a ese querido pueblo que ha confiado en nosotros su voto”, dijo.

“Hoy, si es que estamos acá, traigamos, pues, lo que el pueblo nos ha dicho que tenemos que hacer. Escuchar sus voces. Y por lo tanto pedimos, tal vez, que nosotros, si no escuchamos al pueblo, de igual manera también vamos a pedir que se cierre el Congreso, estimados colegas”, expresó.

La disolución y la Asamblea Constituyente

El congresista Guillermo Bermejo, de Perú Libre, aseguró que se cerrará el Parlamento si es que a los legisladores “no les gusta ningún” Consejo de Ministros que conforme el Gobierno de Pedro Castillo.

En un evento con militantes de Perú Libre, el legislador indicó que los integrantes de la bancada oficialista no tienen “miedo” de que se cierre el Congreso de la República.

Bermejo consideró una eventual disolución como “parte de un proceso” con miras a la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

“Han puesto al Gabinete Bellido y si no les gusta el Gabinete Bellido bueno le denegarán la confianza y presentaremos otro y si no les gusta ese, chau Congreso. Nosotros que somos congresistas de Perú Libre no tenemos miedo de que cierren el Congreso, nosotros no llegamos al Gobierno por un puesto o por nuestra curul, sabíamos que era parte de un proceso”, manifestó.

“La derecha se está sacando su careta y ahora demuestran que son fascistas e igual van a ser derrotados, pero si se atreven a tanto, bueno se cerrará el Congreso si no les gusta ningún Gabinete [...] Mil veces que cierren el Congreso si lo que viene después es una Asamblea Constituyente”, señaló ante sus simpatizantes.

También Cerrón

Durante la campaña por la segunda vuelta electoral, Vladimir Cerrón manifestó que contemplaba la disolución del Congreso como una “tercera vía” para lograr una reforma total de la Constitución, si dicho poder del Estado se niega a hacerlo.

“Hay una tercera vía [para cambiar la Constitución], que es que el Ejecutivo haga un proyecto de ley y lo mande al Congreso y si lo rechaza se vuelve a presentar por insistencia y si se rechaza la insistencia ya se hace cuestión de confianza del gabinete y si cae un gabinete ya sabemos qué pasa constitucionalmente cuando cae un segundo gabinete”, dijo en una entrevista con ‘Best Cable’.

“La nuestra no es la vía congresal para cambiar la Constitución, porque la derecha quiere encasillarnos en el artículo 206, donde para obtener una reforma constitucional se tiene que tener una mayoría simple y después refrendarla en referéndum. O tener una mayoría calificada y levarla a dos ordinarias”, agregó.

El entonces candidato Pedro Castillo fue consultado por la prensa tras la declaración de Cerrón, y respondió: “El señor Cerrón no tiene nada que ver acá, en esta lucha. Esta lucha la hace el pueblo, al margen de otras actitudes”.

Predictamen sobre la cuestión de confianza en debate

La Comisión de Constitución del Congreso, que preside Patricia Juárez de Fuerza Popular debate este martes un predictamen que “interpreta” el artículo 132 de la Carga Magna sobre la cuestión de confianza.

El texto que se pondrá a consideración de los congresistas establece que “el planteamiento de una cuestión de confianza sobre una iniciativa ministerial está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose, entre ellas, las referidas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros órganos constitucionalmente autónomos”.

Predictamen de la Comisión de Constitución

Como disposición complementaria se añade que “solo el Congreso puede interpretar el sentido de su decisión”, además que la decisión que toma el Congreso respecto a la aprobación o no de la cuestión de confianza es comunicada expresamente al Poder Ejecutivo para que surta efecto”.