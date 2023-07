Los ministerios de Salud y de Desarrollo Agrario y Riego han solicitado comprar una serie de prendas de vestir con el dinero de todos los peruanos, en medio de la emergencia sanitaria por el dengue y el síndrome de Guillain-Barré, y los efectos en las zonas agrícolas por el ciclón Yaku.

Según “Panorama”, en marzo de este año el Minsa inició un proceso para la compra de prendas de vestir, no para médicos, no para enfermeros, ni mucho menos para pacientes. No era vestimenta especializada de nada, sino “casual” para salir a la calle u oficina.

MIRA AQUÍ: Mauricio Fernandini compró un departamento y un auto tras recibir pagos de Sada Goray

Se trata de la adquisición complementaria de uniforme institucional 2021 y del uniforme institucional 2023 para personal de dicho portafolio.

En el Minsa los beneficiados son 805 varones y 582 mujeres. Los productos para ellos son: saco, pantalón, falda, blusas manga corta, chaleco, falda, pantalones, camisas y blusas manga corta y manga larga, chompa y abrigos .

Además, dicho sector no solo ha pedido prendas para los trabajadores de sus oficinas, en la lista de productos también figuran: calzados, carteras, correas, todo ello con diseños para dos estaciones invierno y verano.

En tanto, el mes pasado, exactamente el 5 junio, el Midagri lanzó las bases para el inicio del proceso de compra también de ropa para el personal de oficinas. Las prendas de vestir beneficiarán a los y las trabajadoras que se encuentren bajo los regímenes laborales de los decretos 276 y 728.

La compra se realizará exactamente para 116 damas y 92 caballeros. En las bases del concurso para licitar la compra se han detallado hasta incluso los modelos de zapatos, correas y carteras.

Los modelos que piden son de conocidas marcas y modelos. A pesar que la ropa no se especializa para ninguna actividad, estas solicitudes y estos gastos que significarán miles y miles de soles parecen ser la prioridad de esta cartera ministerial cuyo sector este año ha sufrido por la furia de la naturaleza.

La compra de ropa para los trabajadores del Midagri es una puesta en marcha de una solicitud y un convenio del 2022. El ministerio, a pedido del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego (Sinatrama) y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Agricultura Lima (Sitma), hoy realiza esta compra para su personal.

Este hecho ha sido criticado tanto por los pacientes que se atienden en un centro de salud de Lima Norte y los agricultores del centro poblado de Macas en Quives, afectados por los huaicos tras el ciclón Yaku.

Se pronuncia

En un comunicado, el Midagri indicó que la adquisición de uniformes y accesorios se basa en un convenio colectivo firmado con el Sinatrama y el Sitma, y que hasta el momento aún no ha sido adjudicado .

“En este contexto y en cumplimiento de los acuerdos del año 2022, el pasado 28 de junio de 2023, se convocó el procedimiento de selección de la Licitación Pública N° 001-2023-MIDAGRI a través del SEACE para la adquisición de los uniformes institucionales; el mismo que se encuentra actualmente en proceso de buena pro y cuyo plazo concluirá en agosto del 2023. Es decir, aún no se ha adjudicado”, expresó.

“Cabe destacar que, el valor estimado de la compra de los uniformes de verano e invierno más accesorios, según el convenio colectivo, se trata de precios referenciales y que se definirá según las ofertas del concurso público”, agregó.