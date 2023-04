Los portavoces alternos de Renovación Popular y Fuerza Popular, José Cueto y Arturo Alegría, respectivamente, y los legisladores de Avanza País Patricia Chirinos y Alejandro Cavero cuestionaron que el exministro Alejandro Salas continúe gozando de beneficios del Estado, como reveló El Comercio el lunes pasado.

En tanto, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, señaló que la disposición que beneficia a Salas está “obsoleta” y debe ser revisada.

Salas, quien fue ministro de Cultura y de Trabajo en el gobierno de Pedro Castillo, tiene a disposición un vehículo, combustible y dos personas a cargo de su movilización y seguridad.

Esos beneficios se sustentan en la Resolución Ministerial N°1506 del Ministerio del Interior, sobre los lineamientos para brindar seguridad a los funcionarios públicos y aquellos que dejaron el cargo que asumieron por al menos seis meses.

Esperan respuesta del Ejecutivo

En opinión de Cueto, se trata de una “gollería” que debe ser eliminada por el Ejecutivo .

“Es el colmo. Es una gollería que debe terminar. [...] Estas resoluciones ministeriales deberían ser anuladas por el mismo Ejecutivo”, dijo.

Luego precisó: “Si el Congreso se mete [a regular la entrega de esos beneficios], empezaremos con el tema de la separación de poderes. Pero estas gollerías también deberían ser anuladas para los expresidentes del Congreso. Ellos tampoco las deberían tener. Son funcionarios, como cualquier otro”.

Salas tiene disponibles un vehículo y hasta 80 galones de combustible de 97 octanos para utilizar en sus traslados mensuales. Primero se le asignó un Nissan Sentra y luego un vehículo FAW HONGQI.

El exministro, quien fue uno de los voceros más entusiastas del gobierno de Castillo y un ‘escudero’ del exmandatario, ha utilizado los vehículos en 24 ocasiones entre diciembre del 2022 y la primera quincena de marzo de este año, consumiendo un total de 23 galones de combustible.

Para Alegría, “no amerita que ningún exministro goce de ese tipo de beneficios” .

“Es bastante cuestionable. Y estos beneficios no se dan a través de una ley, sino de disposiciones internas. Se solucionarían mediante una disposición ministerial o decreto supremo”, añadió el vocero alterno de Fuerza Popular.

"Todo tipo de beneficio posterior al cargo, sin justificación alguna, debe revisarse, no solo a nivel del Ejecutivo" Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular

En tanto, la legisladora Chirinos señaló que “por dignidad y amor propio”, Salas debería renunciar a ese beneficio.

Su colega de bancada Alejandro Cavero añadió que no es justificable la asignación de combustible y de un vehículo del Estado. “Me parece razonable que reciban seguridad; pero que reciban auto y gasolina, no. Esos [temas] se tienen que ir corrigiendo en el camino” , dijo el lunes pasado en diálogo con la prensa.

El legislador agregó que Salas debería trasladarse con sus propios recursos.

"Obsoleto"

Iván Lanegra señaló que los beneficios del exministro responden a una disposición “obsoleta”, que “tiene que ver con una realidad que vivía el país en la década del 90″ .

“Algunos ex ministros, como el del Interior y el de Defensa, pueden requerir una protección al dejar el cargo, pero la norma se ha quedado obsoleta. Debe ser evaluada dependiendo de la posición que han tenido. Ex titulares de carteras como Mujer, Desarrollo e Inclusión Social o Trabajo, por ejemplo, podrían no requerir. En todo caso, podría ser una cosa muy breve, hasta la entrega del cargo, unos días más”, señaló a El Comercio.

Lanegra señaló que se debe evaluar el objetivo de asignar un vehículo a un ex ministro de Estado. “¿Es razonable que cuides a un ministro que acaba de luchar con mafias o contra la corrupción y recibe amenazas? Ahí sí hay sentido. Hay que evaluar caso por caso, no se necesita una norma general”, aseveró.

No obstante, consideró que “una revisión del Congreso no prosperaría”, pues los miembros de la Mesa Directiva del Parlamento también gozan de esos beneficios.

Responde con ataque

Salas acusó a El Comercio de crear supuesta “una cortina de humo” con su caso.

El exministro reconoció que utilizó al menos 24 veces el vehículo del Estado desde que dejó de ser ministro. No obstante, consideró que la publicación de esa información no es relevante.

¿Volvimos a los 90? Medios utilizados para crear cortinas de humo con información distorsionada y tendenciosa que tapen los grandes problemas que aquejan al país. (1/3) pic.twitter.com/UPMTfhX2gk — Alejandro A. Salas Z. (@SalasZ_AA) April 10, 2023

Durante el gobierno de Castillo, Salas se destacó como ‘escudero’ del presidente más que como vocero y líder las carteras que encabezó, como dio cuenta El Comercio en agosto pasado.

Durante sus intervenciones ante la prensa, incluso llegó a alagar a Yenifer Paredes, la investigada hija del presidente, por entregarse a la fiscalía en agosto pasado para cumplir una detención preliminar en su contra.

“Hemos visto las imágenes de una ciudadana buena, luchadora, la hija del presidente, presentarse por voluntad propia ante el Ministerio Público [...] La democracia involucra esfuerzos, sacrificios y a lo largo de la historia, hay muchas personas que se han sacrificado por nuestra democracia. Y, señor presidente, Yenifer es una de ellas. Hoy ella está allá por la democracia”, afirmó aquella vez.