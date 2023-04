El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, dijo que si su permanencia en el cargo se convierte en un obstáculo para el Gobierno, está dispuesto a renunciar. Esto, ante las críticas en su contra por sus vínculos con César Hinostroza y otros miembros del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

En declaraciones a RPP, el ministro respondió si es que estaría dispuesto a renunciar debido a que el cargo político que ha asumido requiere transparencia sobre los antecedentes de cada funcionario.

“Me ha costado muchísimo volver a la gestión público. Lo he hecho porque tengo muchas ganas de servir al país. No tengo ninguna voluntad de aferrarme a un puesto, un cargo. Es verdad, si soy incómodo para el Gobierno, para mí mismo, para mi familia, no tenga ninguna duda que estoy dispuesto a tomar la decisión correspondiente”, replicó.

El ministro David Maurate dijo que renunciaría si es que llega a ser un problema para el Gobierno. (RPP)

En la víspera, Maurate reconoció que habló en reiteradas ocasiones con el exjuez supremo prófugo César Hinostroza, así como con Edwin Oviedo y el empresario Antonio Camayo, todos implicados en la red conocida como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. El motivo, precisó, es que jugaban fútbol juntos.

Este martes, el ministro reiteró que su relación con Oviedo y los otros investigados es “de personas que hacen deporte”. Sin embargo, admitió que las conversaciones telefónicas también fueron por otros motivos.

“Puedo decir que hay una relación con ellos por el tema del fútbol. Ahora, no es correcto decir que solo las llamadas eran qué día jugamos. Debe haber llamadas de saludos, llamadas de repente de alguna consulta porque soy abogado. Para mí es un poco complicado, no sé si alguien pueda recordar sus llamadas de hace cuatro o cinco años”, indicó.

El ministro dijo que no conversó sobre este tema con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, antes de asumir el cargo porque “no lo consideró relevante”. Sin embargo, dijo que tras la revelación de sus llamadas telefónicas, sintió que le ratificó su confianza.

“Él me respondió que tenía que aclararlo y lo estoy aclarando. [¿Le ratificó su confianza?] Entiendo que sí, no me ha dicho nada respecto a la confianza”, manifestó.

Daniel Maurate reconoció que podía haber considerado a Oviedo, Hinostroza y otros como amigos pero señaló que la relación con ellos fue cortada cuando salió a la luz el escándalo de los ‘Cuellos Blancos’.

En esa línea, comentó que él cumplirá con el deber de ser parte del proceso para extraditar a Hinostroza si es que así lo requiere el Ejecutivo.

“(Tendría que extraditar a quien fue su amigo) Así es la vida. A veces tienes deberes funcionales, deberes con el estado, con el país y si me corresponde esa tarea, tengo que hacerlo con la mayor eficiencia posible”, garantizó.