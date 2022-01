Conforme a los criterios de Saber más

El ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, continúa sin pronunciarse sobre si el nombramiento de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú-Petro sigue vigente. Esto luego de que la Contraloría emitiera un informe señalando que no cumple los requisitos para el cargo y tras la revelación de que el excandidato presidencial sí realizó actividades relacionadas al puesto, a pesar de que el titular del sector había dicho que aún no podía hacerlo.

Documentos difundidos por el dominical Panorama, los cuales fueron revisados por El Comercio, muestran la respuesta del gerente general de Perú-Petro, Luis Felipe Fernández Pérez, a un pedido de información hecho por el congresista Jorge Morante (Fuerza Popular). El legislador había consultado sobre las acciones desarrolladas por Daniel Salaverry como nuevo presidente del directorio de la institución.

Las acciones de Salaverry

Perú-Petro consigna que el expresidente del Congreso acudió en cuatro ocasiones a la sede institucional: el lunes 10, jueves 13, viernes 14 y lunes 17 de enero. Esto contradice lo afirmado por González Toro el mismo viernes 14 ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso: que Daniel Salaverry aún no podía asumir y que incluso no podía “entrar a ejercer sus funciones mientras no resuelva lo de Contraloría”.

Daniel Salaverry, señala el mismo documento, tuvo cinco reuniones con funcionarios de Perú Petro: el 10, 11, 13, 14 y 17 de enero.

La primera (10 de enero) fue en la sala del directorio de Perú Petro y tuvo como objeto su presentación como nuevo presidente del Directorio. La segunda (11 e enero) fue virtual y consistió en un saludo protocolar con representantes de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

La tercera (13 de enero) fue en la oficina asignada a la presidencia del directorio y fue “con la señora Cleli Alvarez, quien se encontraba reemplazando a la asistente administrativo del directorio. Con ella coordinó acciones para manejar su agenda, el trámite documentario y todo lo relacionado al trabajo con su asistente”.

La cuarta (14 de enero) fue una reunión de instalación de la Comisión de Transferencia en cumplimiento de la normativa de la Contraloría, en la que Daniel Salaverry se conectó virtualmente desde la sede de Perú Petro. La quinta (17 de enero) fue con funcionarios de Perú Petro en una sala de la institución para realizar “la inducción al nuevo presidente del Directorio respecto a los principales aspectos de gestión de la empresa”.

El documento añade que el mismo 17 de enero, Daniel Salaverry se reunió virtualmente con miembros del directorio de Perú Petro, pero que no fue estrictamente una reunión de directorio, sino un encuentro que tenía como objetivo “su presentación como nuevo presidente” del mismo. También se indicó que el 16 de enero se convocó a una reunión de directorio a realizarse tres días después, pero que esta fue reprogramada.

Esta fue la presentación del ministro en el Congreso

Finalmente, se informa que a Daniel Salaverry se le asignaron bienes para ejercer sus funciones: la oficina designada a su puesto, una laptop, un teléfono celular y vehículo con un chofer asignado.

Otros documentos muestran que Daniel Salaverry firmó como presidente del directorio de Perú-Petro para acreditar una comisión de transferencia, así como el acta de instalación de dicha comisión de ante la Contraloría.

Sin respuestas

Este Diario consultó al área de comunicaciones del Ministerio de Energía y Minas si iban a emitir un pronunciamiento tras estas revelaciones y si la designación de Daniel Salaverry seguía firme. Al cierre de esta nota no hubo respuesta ni una declaración pública del ministro Eduardo González Toro sobre el tema.

Las acciones de Daniel Salaverry como presidente de Perú Petro se conocen luego de que la Contraloría emitió el viernes 21 su informe sobre su designación, en la cual indicaron que el Ministerio de Energía y Minas lo nombró a pesar de que no cumplía con los requisitos.

Según dicho informe, tras la revisión de su hoja de vida, Daniel Salaverry no acreditó tener experiencia profesional en negocio al que se dedica Perú-Petro: la promoción del desarrollo de actividades de exploración, explotación y comercio de hidrocarburos.

Informe de Contraloría sobre Daniel Salaverry

“La situación expuesta relacionada con la no acreditación de los requisitos, ni cumplimiento del procedimiento para la designación del Presidente del Directorio de Perú-Petro S.A., podría afectar”, concluyó el órgano de control.

En la misma presentación ante la Comisión de Energía y Minas, el ministro González Toro había dicho que el futuro de Daniel Salaverry en Perú Petro dependería del informe de Contraloría.

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, al ser consultada por la permanencia de Daniel Salaverry, dijo que el tema está en manos del titular del Minem. “Él había dejado en manos de la Contraloría. Ahora que la Contraloría ha señalado que no se cumple con los requisitos establecidos para este puesto, seguramente la decisión le toca tomarla al ministro de Energía y Minas”, comentó este lunes a RPP.

Mirtha Vásquez: “No puedo comprender las razones de la expulsión de Dina Boluarte” de Perú Libre

Críticas desde el Congreso

El ministro de Energía y Minas está próximo a ser interpelado en el Congreso. El último jueves se aprobó una moción para que responda ante el Pleno por el nombramiento de Daniel Salaverry en una sesión del Pleno prevista para el lunes 31 de enero. Diversos congresistas coincidieron en que la revelación sobre las acciones del excandidato presidencial complican la permanencia de González Toro.

Jorge Montoya (Renovación Popular) dijo a El Comercio que la actuación de Daniel Salaverry “escapa a la racional y lógico”.

“Él debería dar un paso al costado o ni siquiera eso, sino no dar el paso y retirarse el tema. Eso cuando uno maneja valores y principio, pero parece que no es así”.

Agregó que el ministro debería “tomar una decisión más dura” y que están esperando la interpelación “para ver si da respuestas adecuadas. Si no, tendríamos que pasar a la siguiente etapa”.

Ministro de Energía y Minas no solo designó a Salaverry sin cumplir requisitos y sin opinión legal; sino que MINTIÓ al Congreso al decir que por el momento no ocuparía el cargo. Hoy @PanoramaPTV muestra que ya despacha e incluso tiene vehículo asignado. Es inevitable la CENSURA. — Diego Bazán Calderón (@DiegoBazanC1) January 24, 2022

Montoya agregó que Gonzáles Toro debería aclarar si mintió ante la comisión o si Daniel Salaverry actuó por su cuenta, advirtiendo que “las dos cosas pueden ser y las dos son censurables”.

“Particularmente, yo sí estaría favor de la censura, no solamente por eso”, declaró el vocero de Renovación Popular. También explicó que aún no ha conversado del tema con su bancada pero que está seguro de que compartirán su postura.

El legislador Eduardo Salhuana (APP) coincidió en que esto muestra que González Toro o desconocía las acciones de Daniel o le estaba mintiendo al Congreso, pero que también evidencia que Daniel Salaverry actuaba “como si todo estuviese normal” pese a los cuestionamientos a su gestión.

“El señor no tiene el menor respeto ni al ministro ni al Congreso. Cualquiera tendría un poco de delicadez y decencia de decir ‘voy a esperar que se supere este impase’”, exclamó.

La mentira sigue siendo emblema d este Gobierno y el Ministro Energia Minas @MinemPeru sigue ese lineamiento en cuanto a designación de Salaverry donde a pesar de negarlo,el susodicho está ejerciendo a pesar q @ContraloriaPeru ha señalado:NO reúne requisitos mínimos. Cambalache! — Alejandro Aguinaga R (@A_Aguinaga) January 24, 2022

Salhuana añadió que el ministro debería gestionar su salida de Perú-Petro, pero que “si Salaverry actúa así, es porque se siente respaldado desde arriba. Entonces, la situación del ministro, en ese escenario, se complica”.

Consideró que, si Salaverry no renuncia, el ministro tendría que “tomar una decisión drástica con su permanencia en el ministerio o si convence al presidente de retirar al otro señor”. Sin embargo, dijo que aún no podía adelantar si su bancada está a favor de una censura.

El legislador Diego Bazán (Avanza País), uno de los impulsores de la interpelación a Eduardo González Toro, comentó que el ministro “no solo designó a Salaverry sin cumplir requisitos y sin opinión legal; sino que mintió al Congreso al decir que por el momento no ocuparía el cargo”. “Es inevitable la censura”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Otra mentira de miembros del Ejecutivo. @ContraloriaPeru ya se pronunció en contra de nombramiento del sr Salaverry, hoy se evidencia que el ministro de Energía y Minas mintió sobre ese nombramiento. Además, su intervención en caso #Repsol ha sido vergonzosa. Deben renunciar. https://t.co/ebymAAgjNy — Héctor Ventura Angel (@hventuraangel) January 24, 2022

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura (Fuerza Popular), calificó la actuación de Salaverry como “otra mentira de miembros del Ejecutivo”. “Deben renunciar”, opinó. Su colega de bancada Alejandro Aguinaga comentó que “la mentira sigue siendo emblema d este Gobierno” y que el ministro de Energía y Minas “sigue ese lineamiento”.

Congreso: Sindicato de trabajadores pide suspender la semana de representación por aumento de casos de COVID-19

TE PUEDE INTERESAR