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Resumen

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Keiko Fujimori pisó este jueves por primera vez Palacio de Gobierno después de su victoria electoral frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y de recibir un día antes su credencial como presidenta de la República electa. La lideresa de Fuerza Popular- usualmente flanqueada por Luis Galarreta y Miguel Torres, primer y segundo vicepresidente, respectivamente- llegó sola a su reunión con mandatario saliente, José María Balcázar.

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