Keiko Fujimori pisó este jueves por primera vez Palacio de Gobierno después de su victoria electoral frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y de recibir un día antes su credencial como presidenta de la República electa. La lideresa de Fuerza Popular- usualmente flanqueada por Luis Galarreta y Miguel Torres, primer y segundo vicepresidente, respectivamente- llegó sola a su reunión con mandatario saliente, José María Balcázar.

Fujimori Higuchi, quien arribó a la Casa de Gobierno al promediar las 9:18 de la mañana, fue recibida con honores de jefe de Estado: un escuadrón del regimiento de la caballería Mariscal Domingo Nieto y una alfombra roja le dieron la bienvenida. Además, el congresista de origen perulibrista bajó las escaleras de ingreso para saludarla y escoltarla.

La cita entre Balcázar y Fujimori Higuchi duró poco más de 60 minutos y luego ambos ofrecieron un pronunciamiento conjunto. Pero no respondieron a preguntas de la prensa, a pesar de que inicialmente se contempló esto.

El presidente de la República refirió que la conversación con su sucesora se centró en “la transferencia” del poder, “que está en marcha”. “Le he manifestado que cada ministerio está cumpliendo con entregar la información correspondiente”, manifestó.

Balcázar, además, dijo que en los cinco meses de su administración ha ejecutado “obras muy puntuales y que no se ha podido hacer más por el corto tiempo”. Agregó que estos proyectos “van a ser continuados por el nuevo gobierno”. Esto en el contexto en que la Comisión Permanente del Congreso aprobó un crédito suplementario de S/ 9,596 millones, que en su mayoría será utilizado por el próximo Ejecutivo.

(Foto: Presidencia Perú) / LINO CHIPANA

El mandatario también detalló que abordó con Fujimori “la necesidad” de que el gobierno de Fuerza Popular sea uno “de reconciliación, de amplia base y que llegue a consensuar”. “Yo creo que en el país se inicia una nueva era, tenga fe que eso se puede producir”, acotó.

En la víspera, la presidenta electa prometió trabajar “denodadamente por lograr una reconciliación”, al argumentar que la sociedad peruana “no aguanta más” un gobierno que genera división y odio. “Eso se acabó”, complementó en un mitin que ofreció en un estrado ubicado a las afuera del Gran Teatro Nacional, en San Borja, donde recibió su credencial.

El fenómeno El Niño y la seguridad

A su turno, Fujimori Higuchi agradeció al jefe de Estado saliente por la invitación a Palacio de Gobierno, a donde dijo “regreso después de muchos años”.

“Hemos tenido una reunión cordial, de mucho respeto más allá de las diferencias ideológicas que pueda haber entre nosotros. Esta cordialidad también es una muestra de institucionalidad y de lo que significa la democracia en nuestro país”, expresó.

La presidenta de la República electa sostuvo que están en proceso de recibir la información de cada ministerio en el marco del proceso de traspaso de poder.

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Fuentes allegadas a Fuerza Popular indicaron a El Comercio que la próxima semana, el economista Marco Vinelli, coordinador el proceso de transferencia por parte del fujimorismo, ofrecería un balance sobre cómo reciben el Estado. El portavoz del partido naranja en la cámara de diputados, Arturo Alegría, dijo, hace unos días, que una vez que concluya el traspaso definirán si piden o no a la contraloría una auditoría de la administración de Balcázar.

Fujimori Higuchi afirmó que ella y su partido se están preparando para asumir, a partir de 28 de julio, cuando jurará como presidenta, para tomar las riendas y el destino del país.

“Nos preocupa sí, la llegada del Fenómeno de El Niño, tenemos que enfrentar directamente a la delincuencia para recuperar el orden. Son muchas las expectativas y [muchas] las decisiones que nos toca tomar”, finalizó.

Fuentes cercanas al fujimorismo indicaron que en la reunión solamente participaron el actual presidente y su sucesora, sin la presencia de terceros. Agregaron que no hubo un recorrido por Palacio de Gobierno ni por la casona.

De otro lado, el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, dijo que la administración de Balcázar cumplió con “recuperar la estabilidad política e institucional”, lo que le permitió asegurar elecciones libres y encaminar un proceso de transferencia del poder ordenada.

“El trabajo articulado de los ministerios y las entidades del Poder Ejecutivo permitió recuperar la estabilidad política e institucional que tanto necesitaba el país, sin la cual no habría sido posible mantener el rumbo de crecimiento económico ni avanzar en la atención de las prioridades nacionales”, manifestó en la ceremonia del cuadragésimo tercer aniversario de la Legión de Caballería del Perú.

Espera que la visita del Papa León XIV “sea exitosa”

Tras abandonar Palacio de Gobierno, Fujimori Higuchi se trasladó a la sede de la Conferencia Episcopal Peruana, en Jesús María, donde junto con el segundo vicepresidente electo, Miguel Torres, se reunió con el monseñor Carlos García Camader, presidente de la referida institución.

Después la cita, que duró poco más de 1 hora y media, la presidenta electa dijo que su gobierno “se pone a disposición para hacer todas las coordinaciones y garantizar” que la visita el Papa León XIV al Perú “sea larga, exitosa y, sobre todo, que llegue a la mayor cantidad de peruanos”.

(Foto: Giancarlo Ávila/ GEC)

Por su parte, el titular de la Conferencia Episcopal Peruana saludó que Fujimori haya dado un primer paso para reunirse con los representantes de la Iglesia en un lugar, donde “los obispos nos reunimos para reflexionar sobre el Perú”. Añadió que ellos se ponen a disposición “para buscar el bien común de nuestra patria”.

Daza fue designado como candidato de Fuerza Popular para la alcaldía de Lima en las elecciones de octubre. (Foto: Fernando Sangama/ GEC)

Por la tarde, la jefa de Estado electa tuvo un encuentro con los alcaldes Samuel Daza (Ancón), George Robles Soto (Santa Rosa), Carmen Acuña Robles (Comas), Hernán Sifuentes (San Martín de Porres) y Alfredo Reynaga Ramírez (Independencia), entre otros. El primero es candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, quien, según la última encuesta de Datum Internacional, tiene 1,8% de intención de voto.

Más información

En setiembre de 2024, Fujimori Higuchi asistió a Palacio de Gobierno, acompañando el féretro de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien recibió honores por parte de la administración de Dina Boluarte.

Y a mediados de febrero de 2023, se reunió con la referida mandataria en una ronda de diálogo, en el contexto de las protestas que exigían un adelanto de las elecciones generales.

La presidenta de la República electa no responde a preguntas de la prensa desde el jueves de la semana pasada, cuando supervisó con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, los trabajos del municipio capitalino de limpieza del cauce del río Rímac frente al fenómeno de El Niño.