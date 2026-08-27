Josué Gutiérrez pidió prudencia a diputados y celeridad en aprobar facultades legislativas del Gobierno. (Foto: Defensoría del Pueblo)
Josué Gutiérrez pidió prudencia a diputados y celeridad en aprobar facultades legislativas del Gobierno. (Foto: Defensoría del Pueblo)
/ ALVARO UGAZ
Por Redacción EC

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, dijo que hay una infiltración de organizaciones criminales y de corrupción en la Policía Nacional, por lo que exhortó a que el Gobierno tome medidas inmediatas a través de la delegación de facultades que planteará al Congreso.

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