El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, dijo que hay una infiltración de organizaciones criminales y de corrupción en la Policía Nacional, por lo que exhortó a que el Gobierno tome medidas inmediatas a través de la delegación de facultades que planteará al Congreso.

“Nada se puede hacer si no se reconoce que la Policía Nacional del Perú ha sido infiltrada por organizaciones criminales. Mientras planifica los más grandes golpes, mientras hace inteligencia y contrainteligencia, ya la información esta al otro lado y el crimen organizado también se perfecciona cada día”, dijo este jueves a Canal N.

Josué Gutiérrez detalló que resulta inviable enfrentar la delincuencia sin aceptar formalmente este grave problema institucional y que está infiltrada por “básicamente la corrupción”.

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Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo: La Policía Nacional del Perú ha sido infiltrada por organizaciones criminales



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Esta advertencia coincidió con el debate político sobre la permanencia del comandante general policial, Óscar Arriola. Sobre esto, el defensor del Pueblo evitó pronunciarse a favor o en contra de su permanencia y solo se limitó a decir que hay una ley que garantiza que no pueda ser removido sin acusa por el Gobierno sin caer en arbitrariedad.

Gutiérrez calificó la situación estatal actual como un desorden absoluto a nivel de organización del Estado. “La crisis de corrupción está muy marcada en cada lugar, no aguanta un minuto más”.

Sobre delegación de facultades

Asimismo, Josué Gutiérrez solicitó prudencia a los representantes del Parlamento en el ejercicio de sus funciones. El funcionario exhortó a la representación nacional a evitar la inestabilidad política y concentrar esfuerzos en la dación de normas eficaces para la población, por lo que exhortó a que se apruebe la delegación de facultades una vez que las plantee el Gobierno, lo que permitiría ver resultados en el 2026 y no el próximo año.

“Creo que el Congreso tiene que darle todas las herramientas al Ejecutivo para que de verdad se exijan resultados porque se necesitan medidas extraordinarias y a la brevedad”, resaltó.

En el ámbito estrictamente parlamentario, Josué Gutiérrez criticó la postura reciente de la agrupación Juntos por el Perú. El titular de la Defensoría del Pueblo cuestionó la actitud beligerante de esta bancada y la llamó a actuar con responsabilidad política. “Tienen que entender los que perdieron las elecciones que perdieron. Parece que siguen en campaña”.