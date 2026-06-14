El Gobierno autorizó el viaje de la delegación del Despacho Presidencial que acompañará al presidente José María Balcázar durante su gira oficial por el Estado de la Ciudad del Vaticano, Francia e Italia, entre el 15 y el 19 de junio de 2026.

La Resolución Ministerial N.º 207-2026-PCM, con el detalle de los recursos que se verán comprometidos por ese viaje y las personas que viajarán fue publicada en el diario oficial El Peruano.

La comitiva está integrada por el secretario general del Despacho Presidencial, Alonso Tenorio Trigoso; la primera dama, Blanca Nelly Quiroz de Balcázar; el secretario de Seguridad de la Casa de Gobierno, general de brigada EP Julio Ulises Mori Rabanal; el subjefe de la Secretaría de Seguridad, coronel EP Christian Gabriel Laynes Campoblanco; el jefe de la Unidad Funcional de Seguridad, coronel PNP Manuel Jesús Vásquez Idrogo; el edecán presidencial, teniente coronel EP Jersson Maguin Loyaga Arce; y la comandante PNP Sarita Elizabeth Bravo Solsol, integrante del equipo de seguridad del mandatario.

De acuerdo con la resolución, el costo de los pasajes aéreos de la delegación asciende a US$ 34.367,93 , mientras que los viáticos suman US$ 16.200 , lo que representa un gasto total de US$ 50.567,93 asumido con cargo al presupuesto institucional del Despacho Presidencial.

Autorizan viaje de Delegación del Despacho Presidencial.

El secretario general del Despacho Presidencial, Alonso Tenorio Trigoso, y cinco integrantes del equipo de seguridad recibirán viáticos de US$ 2.700 cada uno por cinco días de comisión de servicios en el exterior. En tanto, la primera dama cuenta con la asignación correspondiente a su pasaje aéreo, valorizado en US$ 5.665,19.

El último viernes, el Congreso autorizó la salida del presidente Balcázar del territorio nacional para realizar una visita oficial al Vaticano, donde sostendrá una audiencia privada con el papa León XIV. Además, su agenda incluye una reunión con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París y un encuentro de trabajo con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma.

La ruta de viaje de la delegación será Lima–Bogotá–París, París–Roma, y Roma–Lima, con escala en Madrid. La resolución establece que, dentro de los 15 días calendario posteriores a su retorno al país, los integrantes de la comitiva deberán presentar un informe detallado sobre las acciones realizadas y la rendición de los gastos correspondientes.