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Delegación acompañará al presidente Balcázar en su viaje al Vaticano, Francia e Italia.
Delegación acompañará al presidente Balcázar en su viaje al Vaticano, Francia e Italia.
Por Redacción EC

El Gobierno autorizó el viaje de la delegación del Despacho Presidencial que acompañará al presidente José María Balcázar durante su gira oficial por el Estado de la Ciudad del Vaticano, Francia e Italia, entre el 15 y el 19 de junio de 2026.

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