La ministra de Justicia, Delia Muñoz, informó que se reunirá con el procurador Luis Huerta Guerrero, quien por designación del Ejecutivo, interpuso la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por la “incapacidad moral” y definirán si lo ratifican frente a la demanda o nombran a un abogado “ad hoc”.

En entrevista con El Comercio indicó que ya el TC ha emitido su pronunciamiento en el 2004 sobre lo que es incapacidad moral, agregó que ha pedido un informe sobre la designación del procurador general Daniel Soria, quien ayer indicó que se le había pedido su renuncia.

¿Cuál es la posición del Ministerio de Justicia frente a la demanda competencial ante el TC?

Voy a decir tres cosas, nunca he pedido ni nada como un desistimiento. Segundo, lo que yo he planteado es una reunión con los abogados que ven el caso para conocer qué estrategia tienen. Y tercero, lo que yo he planteado es convocar a otros abogados expertos para enriquecer el planteamiento, discutirlo y debatirlo.

¿Se han hecho las consultas sobre el desistimiento con especialistas?

Yo, lo único que he pedido es una reunión con el abogado del caso. Esta mañana me he reunido con el premier, para establecer a qué abogados podríamos invitar, para conversar, para discutir, sobre la base de la expertise y la experiencia que ellos tienen para conocer cuál es la propuesta de estrategia que se está trabajando. Después, todo lo demás, como dice la propaganda, es pura ilusión.

¿Pero existe la posibilidad del desistimiento?

Yo recién ahora que llegue al ministerio voy a reunirme con el viceministro y siguiendo el encargo del premier, voy a reunirme con el procurador que ve el caso.

El procurador del caso es el doctor Luis Huerta Guerrero…

El Poder Ejecutivo, vía Consejo de Ministros, designa al doctor Huerta para que lleve este caso. Es decir que hay una asignación específica para que vea ese caso. O sea que que no hay una competencia natural como decimos los abogados. Él es el abogado del caso y es con quien voy a reunirme.

Y por ser el abogado del caso, entonces, ¿él será quien sustente la demanda el próximo 18 ante el TC? Porque al asumir la competencia, que no es personal sino del Estado y él la representa; ¿le corresponde?

Así es, el Estado Peruano puede ratificarlo, o puede tener otra persona más. Eso para mí no está en duda. Para mí primero hay que conversar con él y analizar y definir la estrategia.

Pero entonces, no me está asegurando que Huerta Guerrero sea quien vaya a sustentar la demanda…

Yo espero que tengamos la mejor defensa, la haga Luis Huerta, a quien conozco hace muchísimos años, o la haga otra persona que se designe de manera ad hoc. Eso tengo que decidirlo conversando con él. Porque hay una serie de proyecciones sobre una conversación (con el procurador Soria) que no reconozco porque nunca le dije que se desista.

¿Cuál será la decisión respecto del procurador general Daniel Soria?

El doctor Soria dice que ocupa un cargo que tiene estabilidad absoluta por cinco años. Él dice que tiene una estabilidad por cinco años…

Claro, pero quiero saber cuál es la posición de la ministra, usted, sobre ello. Cuando se le designó, en efecto fue por cinco años y esa fue la respuesta del doctor.

Mire , yo he pedido un informe jurídico sobre eso. Espero que me lo den en el transcurso del día para tener siempre las relaciones armónicas.

¿Ese informe jurídico respecto a qué es, su trabajo o su condición de nombramiento?

Yo creo que hay que analizar qué ocurrió ayer y sobre esa base, que debe ser de carácter jurídico, tener una adecuada decisión tanto para conversarla y continuar avanzando.

Bien, en todo caso, se espera que se tome la mejor decisión sobre quiénes van a representar finalmente la demanda ante el TC; si es que finalmente se decide ir a sustentarla...

Yo sé como se hace una estrategia; y yo lo que quiero, nada más, es que quien defienda al Estado tenga a su lado la posibilidad de poder conversar con dos, tres personas que sean expertas y le ayuden a desarrollar la mejor estrategia posible, porque yo sé como es esa responsabilidad. Solo facilitar las cosas.

Al final, lo que se espera es que el TC zanje de una vez cuál es la mejor aplicación o interpretación de lo que es “incapacidad moral”. Todos deberían apuntar a ello, sobre todo los políticos ¿no cree?

La presidenta del Tribunal (Marianella Ledesma) dijo el otro día a su diario; y ella es clara, que ellos solo pueden pronunciarse sobre la demanda presentada en setiembre y luego, el otro tribuno (Eloy) Espinosa-Saldaña ha dicho que ningún fallo es retroactivo. Entonces, yo creo de que ellos mismos están marcando el derrotero de por dónde podría ir su pronunciamiento.

Claro, la normas en la base jurídica peruana no son retroactivas; pero a lo que voy es la figura de la “incapacidad moral” ¿Usted cree que se adecuado que sea definida?

Mire, ya hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la incapacidad moral en el año 2004. El tribunal será libre de decidir sobre los argumentos que se plantean qué cosa es lo que va a emitir como pronunciamiento.

Pero acuérdese que el Ejecutivo planteó la demanda precisamente para que se interprete de la manera más fidedigna y su aplicación, sobre el artículo 113 de la Constitución que habla de la incapacidad moral como mecanismo de vacancia...

Así es, y cualquier decisión va a ser siempre futura…

Pero cuál es su opinión, porque usted no es ya abogada; sino la ministra de Justicia y parte del Ejecutivo que ha planteado la demanda…

En el Tribunal Constitucional, ellos decidirán. Y pienso que por sus declaraciones estamos en una posición muy especial. Creo que el Poder Ejecutivo tiene un caso sumamente delicado y vamos a discutir a futuro, eventualmente, cómo es que se podría hacer un procedimiento de esos. Nada de eso invalida el origen de este gobierno de transición.

Esta conversación no es para invalidar al gobierno, estamos hablando de temas legales …

Este es el tema de fondo…

Yo no he tocado el tema, solo se quiere saber sobre el aspecto legal y cómo se va a manejar desde el Ejecutivo la demanda competencial…

No, no… bueno.

