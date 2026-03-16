La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se mostró confiada en lograr el voto de confianza del Congreso de la República en la sesión de este miércoles 18 de marzo y dijo que apostará por convencer a los legisladores de que el país necesita unidad.

En entrevista con RPP Noticias, indicó que las reuniones con las bancadas han sido “positivas”, ya que recibieron muchos comentarios y aportes a su plan de trabajo para los próximos cuatro meses.

“Sí (confío en alcanzar los votos), todavía me faltan unas cuantas, pero las reuniones que hemos tenido todas han sido muy positivas, no solamente nos han permitido exponer nuestro plan, sino es que además hemos recibido muchos comentarios y aportes de los señores congresistas”, expresó.

Miralles remarcó que nuestro país “ha sufrido mucho” con la confrontación política y que actualmente está pasando además por “temas muy complejos”, como los efectos del Fenómeno El Niño y la crisis energética que paralizó a gran parte del país.

“En las reuniones que hemos tenido con las bancadas, hemos expuesto nuestras cuatro líneas de trabajo. Son solamente 134 días los que quedan de aquí al cambio de gestión. Estamos a menos de 27 días de las elecciones”, subrayó.

“Más que estar pensando en los cálculos políticos, creo que nosotros apostamos por convencer a los congresistas de que es momento que nuestro país nos vea unidos, que el peruano, el ciudadano, vuelva a recuperar la confianza en sus líderes, que juntos podemos acabar con estos problemas que tiene y sentar las bases para que el siguiente gobierno, que debería durar los 5 años que corresponde, nos permita dar ese salto de crecimiento que el país hace rato se está perdiendo por estas confrontaciones políticas”, agregó.

Finalmente, la primera ministra adelantó que su exposición no será “tan larga”, pero sí concreta con los resultados obtenidos en las pocas semanas que tiene en el cargo, además de las metas que se han planteado para los próximo cuatro meses.

“Nuestra exposición va a ser no tan larga, pero concreta con los resultados de lo que hemos hecho en estos 15 días de trabajo como ministros, pero además también con lo pendiente que tenemos y que se puede hacer inmediato en esos 134 días, y las bases de lo que tiene que pasar”, sentenció.