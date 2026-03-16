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La primera ministra, Denisse Miralles, se mostró confiada en lograr el voto de confianza del Congreso. (Foto: PCM)
La primera ministra, Denisse Miralles, se mostró confiada en lograr el voto de confianza del Congreso. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se mostró confiada en lograr el voto de confianza del Congreso de la República en la sesión de este miércoles 18 de marzo y dijo que apostará por convencer a los legisladores de que el país necesita unidad.

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