La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, presentó su renuncia irrevocable al cargo, a un día de acudir ante el Congreso de la República con su Gabinete Ministerial para solicitar el voto de confianza.

En la carta enviada al presidente José María Balcázar, la hasta hoy primera ministra señaló que remitió la misiva en atención a la solicitud del mandatario, quien le pidió su renuncia este martes 17 de marzo.

“Me dirijo a usted con el mayor respeto y cordialidad para formular, mediante la presente, mi renuncia irrevocable al cargo de Presidenta del Consejo de Ministros, para el cual tuve el honor de ser nombrada mediante Resolución Suprema N° 046-2026, de fecha 24 de febrero del 2026, en atención a la solicitud que con fecha 17 de marzo tuvo a bien formularme”, indicó.

Miralles adjuntó un informe con el balance de su gestión, entre el 24 de febrero y el 17 de marzo, con las principales acciones, decisiones y avances llevados a cabo en ese lapso, “como expresión de transparencia y responsabilidad institucional”.

“Como funcionaria técnica de carrera, mi compromiso con el país no concluye con este cargo. Seguiré poniendo mis capacidades y experiencia al servicio del Estado desde donde se requiera y sea más útil para el Perú, con la misma dedicación y vocación de servicio que han guiado mi trayectoria profesional”, subrayó.

Carta de renuncia de Denisse Miralles.

Minutos antes de conocerse la renuncia de Miralles, el jefe de Estado, José María Balcázar, había afirmado que ningún ministro de Estado había renunciado y todos permanecían en sus puestos.

“Todos los ministros están todavía en sus puestos, nadie ha renunciado”, dijo a RPP Noticias en Palacio de Gobierno.

Cabe indicar que a través de “X” (antes Twitter), la Presidencia de la República agradeció a Denisse Miralles por los servicios prestados a la Nación y le deseó éxitos en su carrera profesional.

“La Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país, y le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos”, señaló.