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Denisse Miralles renunció como presidenta del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)
Denisse Miralles renunció como presidenta del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)
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Por Redacción EC

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, presentó su renuncia irrevocable al cargo, a un día de acudir ante el Congreso de la República con su Gabinete Ministerial para solicitar el voto de confianza.

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