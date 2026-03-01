Desde el primer momento, este Gabinete ha demostrado su total disposición por tomar el toro por las astas y trabajar para los peruanos. Estamos preparando la sustentación para el voto de confianza. Creemos importante y muy positivo que se expresen nuestros congresistas y políticos. Sin embargo, también creo que hay que privilegiar el escuchar antes de tomar una decisión. Algunos han adelantado opinión y ni siquiera nos han escuchado ni han visto nuestro trabajo.

—La crítica es por la forma en que se armó el Gabinete: para unos, improvisado; otros dicen por cuotas…

Todas son especulaciones. Yo escucho expresiones, no solo de políticos, sino en medios de comunicación; aseveraciones que son totalmente falsas. Nunca en mi vida he tenido una afiliación política y siempre he trabajado para mi país, para un gobierno, trabajo para los peruanos, y así lo hemos conversado con los ministros y están comprometidos en eso.

—¿Cómo va a convencer a estas bancadas que han adelantado que no le darán el voto de confianza?

Vamos a tener reuniones a partir de la próxima semana. Las iniciaremos con el presidente del Congreso y después con las fuerzas políticas. Confío en que los señores congresistas van a poner por delante el interés de todos los peruanos y no van a condicionar su apoyo. Les demostraremos que nuestro plan está a favor de generar la estabilidad que necesita nuestro país para que tengamos unas elecciones transparentes.

—Habla de no condicionar apoyos, ¿anteriormente sí se ha condicionado?

No, pero, como me dices, ¿cómo los van a convencer? Estoy segura de que los voy a convencer con mi plan y espero que ellos entiendan que esa es la manera de trabajar. Los escucharemos también, pero siempre privilegiando el bienestar de los peruanos.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

—Usted dice que primero hay que escuchar a los ministros. Sin embargo, varios de ellos tienen procesos en la fiscalía, incluida usted. Y hay un tema que llama la atención, como el de la ministra de Ambiente, Nelly Paredes, que tiene un proceso por genocidio.

Quiero resaltar que todo ello está en las declaraciones juradas que presentan los ministros, en la que tienes que poner todos los procesos en los que estás: citado, iniciado y el estado en que se encuentra, lo que demuestra que ellos no han ocultado nada. Pero recordemos que en este país se abren procesos por cualquier razón, y más a los que somos funcionarios públicos. Mi proceso fue por contaminación ambiental, por un puesto que tuve 45 días. Fue la Dirección de Portafolio y Proyectos en Pro Inversión que me encargaron un tiempo corto…

—Imaginamos que se hacen los filtros correspondientes antes de convocar a un ministro. ¿Basta con incluir los procesos en la declaración jurada?

Hemos conversado con los ministros que tienen estos procesos y nos brindaron todos los detalles de sus casos. Sin embargo, la evaluación es constante y, si hay cuestionamientos que no están debidamente sustentados, y si el cuestionamiento a un ministro pone en riesgo al país, tendrá que dar un paso al costado y buscarse un reemplazo rápidamente porque el país no puede parar.

—El ahora presidente Balcázar se expresó respecto del matrimonio infantil y a las relaciones sexuales con menores de edad, y ha sido abogado de una persona condenada por violación y de otra condenada por posesión de pornografía infantil. ¿Ha hablado este asunto con el presidente?

Conversamos sobre el tema. Cuando me reuní con él para asumir el cargo, me dijo: “Yo confío en el liderazgo de una mujer y creo que la organización de la Presidencia del Consejo de Ministros va a estar mejor en tus manos”.

—Resultó chocante escucharlo decir que una chica que inicia sus relaciones sexuales en la adolescencia tiene más fortaleza psicológica.

Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Sin embargo, él dice que fue una opinión profesional en un momento puntual y que lo han sacado de contexto.

—Ministra, ¿el tan anunciado plan de seguridad ciudadana se va a presentar en su gestión?

El Consejo de Ministros no aprueba el plan de seguridad ciudadana, sino el Conasec y este ya lo aprobó. Sin embargo, una vez aprobado, varios de los participantes de Conasec quisieron incluir algunos otros elementos. Justo en ese interín se dio el cambio de gobierno. El presidente ya tuvo una reunión informativa sobre el tema. Solo falta publicar el plan, que se dará en cualquier momento.

—¿Qué novedades trae el plan? ¿Cree que va a tener un impacto en la lucha contra la seguridad ciudadana?

Hay un fortalecimiento de la inteligencia y la estrategia. Porque no podemos negar que en el gobierno del expresidente Jerí ha habido un despliegue mayor que en los anteriores meses. Ha habido mucha presencia en los puntos de las empresas de transporte, en varios otros lugares. Lo que faltaba era la articulación con los gobiernos locales. Entre el 19 y 20 de marzo tendremos 6.000 egresados de las escuelas policiales quienes se van a incorporar para reforzar la seguridad ciudadana, la vigilancia y seguridad en los centros de votación y los impactos de la emergencia de El Niño costero.

—Se eliminó el slogan “El Perú a toda máquina”. ¿La decisión es suya o del presidente Balcázar?

Es lo que corresponde, ¿no? No hay una obligación de tener un eslogan de gobierno, ese era el eslogan de gobierno anterior. Nuestro compromiso con el país está demostrado desde el primer día y, más que tener o no un eslogan, las acciones van a hablar por nuestro trabajo.

—El JNE ha reclamado mayor presupuesto, pues considera insuficiente lo que ya se les ha transferido. ¿Les van a dar el adicional?

Cuando ingresamos al gobierno, en octubre, el presupuesto ya se había enviado al Congreso. Me he reunido personalmente con los titulares de los organismos electorales para detallar en qué consiste su pedido, porque tú puedes pedir lo que a ti te parezca, pero no puedes pedir cosas que, primero, no son normales.

—El pedido es de 290 millones de soles.

El pedido era mayor. El JNE quería un fiscalizador por mesa de votación. Eso nunca ha existido en ningún proceso electoral. Eso multiplica el presupuesto. Entonces, eso lo hicimos entender al jurado y también hablamos con la ONPE, que es el organismo que organiza todo.

—Pero el jurado fiscaliza...

La labor de todos es importante. Nos hemos sentado con la ONPE, el Reniec y el JNE. Lo que me sorprende es que tuvimos la reunión con el presidente Balcázar y han estado los tres [organismos] y hemos conversado tranquilamente. Hay hasta dos transferencias previstas para el jurado, adicionales a lo que se acaba de aprobar.

—¿Sigue siendo insuficiente?

Le he pedido al presidente del JNE una reunión para revisar el detalle de su pedido, porque cuando una entidad le pide presupuesto al MEF, hay que saber en qué se va a gastar.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

—¿Será que el JNE quiere curarse en salud respecto a la fiscalización y así despejar cualquier duda como las que hubo en el 2021?

Hay estrategias para fiscalizar. Puedes tener el máximo plan, pero este tiene que sujetarse a los recursos disponibles. El JNE quiere un fiscalizador por mesa y para la ONPE esto podría complicar el proceso, pues tendríamos hasta 10 personas alrededor de la mesa de votación. Se debió solicitar ese presupuesto desde el principio.

—¿Pero le van a dar o no los recursos adicionales al JNE? Esa es la gran pregunta.

Sí. En la reunión con el presidente y los tres organismos hablamos de cuánto es lo que faltaba y en qué tiempo se lo íbamos a dar.

—Una crítica recurrente en los últimos tiempos es que el Ejecutivo no ha observado las normas populistas con impacto fiscal aprobadas por el Congreso. ¿Va a ser diferente ahora?

Todo efecto a la caja fiscal tiene que observarse. Y no en todos los casos no se ha observado. En los últimos años ha habido ministros que no han observado y otros que sí lo han hecho, pero también se han aprobado normas por insistencia.

—Usted ha dicho que en la reestructuración de Petro-Perú su postura no cambia. Pero tiene por delante una cuestión de confianza en el Congreso. ¿Variaría algún tema para conseguir votos?

No es correcto negociar con los intereses de los peruanos. Yo no lo haría. Yo apuesto por el diálogo, siempre he tenido un diálogo abierto e informado con los congresistas. Cuando les explicamos el decreto de urgencia, ellos lo entendieron. Sus equipos les dieron los argumentos y la tranquilidad de que la supuesta privatización no era tal.

—Como congresista, el ahora presidente Balcázar firmó proyectos para derogar el decreto de reestructuración de Petro-Perú.

Lo conversamos y me dijo que él tenía otra idea y por eso firmó los proyectos. Cuando se lo expliqué, me dijo que entonces estaba de acuerdo, porque lo que se hace con el decreto de urgencia es que Petro-Perú pueda seguir funcionando. Si no se daba el D.U., íbamos a perder la empresa.

“El inicio del año escolar está en evaluación”

— Marzo seria crítico por El Niño costero y el calor alcanza niveles inéditos. ¿Se está evaluando postergar el inicio del año escolar?

Respecto al calor en Lima, el año pasado se trabajó en la protección de los patios de los colegios. Prácticamente, hay una cobertura casi total de los centros educativos. En el ámbito nacional hay 46 entidades educativas afectadas. El Ministerio de Educación cuenta con 243 domos, que son las aulas prefabricadas que se van a poner a disposición en caso de que sea necesario. En cuanto al inicio del año escolar, está en evaluación. Seguro que en algunas zonas se va a tener que retrasar dependiendo del impacto, porque hay ciudades que están bloqueadas.

— Se estiman pérdidas de 291 millones de soles diarias en las zonas afectadas por El Niño costero. ¿Cómo se afectaría el PBI?

No puedo validar esa cifra. El ministro de Economía nos entrega informes actualizados al respecto. Vamos a pedir un observatorio de los indicadores de la emergencia para que transparentemente podamos salir y ustedes puedan tener información certera de lo que está desplegando el Estado: las pérdidas estimadas en infraestructura, en los comercios, en la proyección de crecimiento de este año, en esta ocurrencia del fenómeno de El Niño, con un estimado de moderado. Esa es la proyección. El impacto va a estar dentro de los indicadores establecidos.

— ¿Será grave la afectación a la agroindustria? Dice que ya está afectada, pero que no va a ser grave…

Va a estar afectada, pero en casos puntuales. A nivel macroeconómico, no.

— Los ministros se estrenaron con la emergencia de El Niño.

Estamos desplegados atendiendo la emergencia en el norte, pero ya viene también la selva central que se nos está complicando.

— Lima también está afectada.

Sí, claro. Lima está controlada. Aquí tenemos un puesto de Indeci que está las 24 horas. Sin embargo, hay que prevenir también. Ahora tratamos de reducir los impactos, pero también hay que comenzar a ser más fuertes en eso que nos lleva a tener esos impactos. Hay municipalidades que dan licencias de construcción en la vera de los ríos, en las quebradas, y eso es lo que genera el daño.