La jefa del Gabinete Ministerial, Denisse Miralles, informó que la solicitud del voto de confianza del nuevo Consejo de Ministros se vería en el Congreso de la República el próximo miércoles 18 de marzo.

En declaraciones a los periodistas luego de reunirse con el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), señaló que se han coordinado otras acciones para atender la emergencia por el Niño Costero y asegurar que las elecciones generales del 2026 sean ordenadas y transparentes.

“Informarles que acabo de sostener una reunión con el señor presidente del Congreso y, entre otras cosas, hemos coordinado la fecha en la que el gabinete estaría solicitando el voto de confianza, y esto sería el miércoles 18 de marzo”, expresó.

“También hemos coordinado algunas otras acciones y hemos reiterado el compromiso de este Gobierno en concentrarnos en nuestras prioridades, que son: un gobierno que responde rápido y está al lado de los que más lo necesitan, atendiendo sobre todo el impacto de la emergencia climática. También potenciar la lucha contra la delincuencia y asegurar un proceso electoral ordenado y transparente”, agregó.

Miralles explicó que luego de definirse la fecha de la presentación del Gabinete Ministerial ante el pleno, el siguiente paso es reunirse con los líderes de las bancadas para generar una “agenda de trabajo conjunta”.

“A partir de esta reunión que era nuestro primer acto y que en coordinación ya con el señor presidente del Congreso definir la fecha en la que estaríamos pidiendo que se programe la solicitud del voto de confianza, en los siguientes días nos vamos a reunir con los líderes políticos, a través de las bancadas del Congreso, generar una agenda de trabajo conjunta”, manifestó.

La primera ministra explicó que la idea de las reuniones con los voceros de las bancadas parlamentarias es explicarles el trabajo que realiza y realizará el Gobierno del presidente José María Balcázar en los menos de cinco meses que le queda de gestión.

“No es un plan solamente, sino que queremos contarles a los congresistas todo el trabajo que se viene realizando y que necesitamos generar una plataforma única de atención a nuestros ciudadanos, no solo por el Fenómeno El Niño, sino por el tema que asola a nuestro Perú, que es la delincuencia, la inseguridad ciudadana”, subrayó.

“Nosotros confiamos en generar este diálogo abierto con estas bancadas para, juntos, en estos cinco meses que quedan de aquí al siguiente gobierno, podamos trabajar unidos, que es lo que necesita nuestro país, para estar presentes con los peruanos que necesitan al Gobierno, con las prestaciones, los servicios públicos y todo lo que se requiere”, agregó.