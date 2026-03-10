Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La primera ministra, Denisse Miralles, brindó una conferencia de prensa. (Foto: PCM)
La primera ministra, Denisse Miralles, brindó una conferencia de prensa. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

La jefa del Gabinete Ministerial, Denisse Miralles, intentó justificar la reunión del presidente José María Balcázar con dirigentes de los mineros informales y afirmó que el mandatario siempre ha tenido una “amplitud al diálogo”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.