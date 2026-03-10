La jefa del Gabinete Ministerial, Denisse Miralles, intentó justificar la reunión del presidente José María Balcázar con dirigentes de los mineros informales y afirmó que el mandatario siempre ha tenido una “amplitud al diálogo”.

En conferencia de prensa, aseveró que reunirse con ciertos grupos “no te hace adherirte a las expectativas que puedan tener”.

“Creo que el presidente Balcázar, incluso desde su labor de congresista, ha tenido siempre una amplitud al diálogo, como todos nosotros. Nosotros también somos un gabinete totalmente abierto, a escuchar y trabajar inmediatamente. El reunirte con cierto grupo o con otro no te hace adherirte a las expectativas que puedan tener”, expresó.

Dijo que ni ella ni ningún ministro ha recibido indicación alguna para tomar tal o cual medida en ese sector.

“Yo no he participado puntualmente en la reunión, pero entiendo que el presidente los ha escuchado, sabe de esos planteamientos que no los tienen de ahora, ellos tienen toda una plataforma de lucha que viene de bastante tiempo, no nos ha dado a nosotros ninguna indicación posterior a esa reunión para tomar tal o cual medida”, agregó.

En ese sentido, Miralles enfatizó que no tiene sustento una preocupación respecto a posibles cambios en las políticas respecto a la minería informal porque Balcázar Zelada solo se ha limitado a escuchar las demandas de sus dirigentes.

“Esa preocupación que puede tener otro grupo de mineros formales no le veo mucho sustento porque -estoy reafirmando- ni al premier, ni al ministro de Energía y Minas, a nadie nos ha dicho que a raíz de esa reunión: ‘cambiemos tal o cual política’. Él ha escuchado como escuchamos a todos”, subrayó.

Un informe de este Diario reveló que el presidente José Balcázar se reunió con dirigentes radicales de la Confemin, a fin de escuchar sus demandas sobre el Reinfo y otras propias del sector.

En la cita estuvieron presentes el dirigente de Confemin, Máximo Franco Bequer, y los congresistas Guido Bellido (Podemos) y Víctor Cutipa (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial), presidente de la Comisión de Energía y Minas. Ambos elegidos por las filas de Perú Libre.

En la reunión, Máximo Franco Bequer, según confirmó a El Comercio, hizo dos pedidos directos al jefe de Estado: que el Ejecutivo “reglamente bien” la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la derogatoria del Decreto Legislativo N.° 1695 porque “criminaliza a los mineros artesanales”.

Espera voto de confianza

De otro lado, la primera ministra informó que este martes 10 de marzo se reunirá con algunas bancadas, a fin de explicarles el plan de trabajo del Gobierno para los próximos cinco meses y lograr que le otorguen el voto de confianza.

Denisse Miralles insistió en que se necesita un “Estado funcionando, estable” que permita responder ante las emergencias generadas por la presencia del Niño Costero y la crisis energética que vive nuestro país.

“Las reuniones con las bancadas -que nosotros invitamos la semana anterior- comienzan el día de hoy. Tengo una primera reunión pactada alrededor las 7 de la noche. Recién vamos a explicar justamente no solo el planteamiento de trabajo que tenemos como gestión de aquí a julio, sino que además también vamos a explicar a los señores congresistas todas estas que estamos abordando, primero estas dos crisis graves que está afrontando nuestro país y que necesita un Estado funcionando, estable, que pueda responder ante la emergencia y generar bienestar a la población”, remarcó.

“Consideramos que hemos dado los pasos preventivos, pero además rápidos. Estas acciones se han tomado inmediatamente y confiamos que con eso que expongamos podamos convencer a los señores congresistas que merecemos el voto de confianza, sino que este país pueda continuar estable y alerta a las necesidades ciudadanas”, sentenció.

Cabe mencionar que las bancadas Renovación Popular y Avanza País anunciaron que no darán el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Denisse Miralles, mientras que Fuerza Popular condicionó su respaldo a que se dejen sin efecto las clases virtuales en los colegios públicos y privados del país.