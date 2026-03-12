Resumen

Miralles indicó que los congresistas de Fuerza Popular se comprometieron a trabajar juntos con el Ejecutivo varios puntos del plan que expuso la PCM. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, sostuvo este jueves una reunión con la bancada de Fuerza Popular en el Congreso de la República, como parte de las gestiones del Ejecutivo para construir respaldos políticos de cara al próximo pedido de voto de confianza.

