La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, sostuvo este jueves una reunión con la bancada de Fuerza Popular en el Congreso de la República, como parte de las gestiones del Ejecutivo para construir respaldos políticos de cara al próximo pedido de voto de confianza.

Tras el encuentro, la jefa del gabinete señaló que la cita se desarrolló en un clima cordial y que permitió explicar los principales lineamientos del plan de gestión del Gobierno para los próximos meses.

“Yo creo que ha sido muy positiva la reunión, muy cordial y además nos hemos comprometido a trabajar juntos este plan que hemos presentado hoy”, declaró Miralles a los medios al término de la reunión.

La premier precisó que en la cita participaron voceros y varios congresistas de Fuerza Popular, ante quienes se expuso la agenda del Ejecutivo hasta julio.

“Expusimos nuestro plan de gestión de aquí a julio. Hemos explicado algunos temas álgidos en estos días de gestión, sobre todo lo relacionado a la emergencia del Niño que está generando estragos en más del 52% de los distritos del país”, indicó.

Durante sus declaraciones, Miralles también se refirió a los cuestionamientos que pesan sobre el nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Velasco quien juró al cargo la noche de este miércoles.

Según explicó, el titular del sector ya ha presentado información sobre las investigaciones en su contra y subrayó que no existe una sentencia en su contra.

“El señor ministro ha presentado todas las investigaciones que se comentan y ninguna tiene sentencia. Son investigaciones que tienen que seguir su curso y mientras no lleguen a establecer culpabilidad, puede ejercer el cargo”, sostuvo.

Miralles también informó que durante la reunión con Fuerza Popular, el ministro del Interior expuso ante los legisladores las medidas inmediatas que el Gobierno busca implementar para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Entre ellas destacó la incorporación de más de 5,700 efectivos policiales entre el 18 y 19 de marzo, así como el próximo lanzamiento del proceso de contratación de cámaras de seguridad para los buses.

La ronda de reuniones con bancadas forma parte de las gestiones del Ejecutivo para asegurar los votos necesarios en el Parlamento antes de presentarse ante el pleno para solicitar el voto de confianza que sería este 18 de marzo.