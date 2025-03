La hija del sastre personal del ministro de Educación, Morgan Quero, ha logrado un puesto de trabajo en el portafolio que él dirige, según reveló “Cuarto Poder” este domingo.

Se trata de Jhoany Yomona, hija de Pedro Yomona, quienes registran una visita al despacho del titular del Ministerio de Educación (Minedu) el 17 de mayo del 2024.

Incluso Pedro Yomona confirmó que visitó a Quero para pedirle “un favor”: que su hija ingresara a trabajar a dicho sector, pese a que aún no había concluido sus estudios universitarios.

“Ah, sí. Una vez [lo visité en su despacho] pidiéndole un favor al ministro para que (mi hija) ingrese a trabajar. Para que vea si hay posibilidades de trabajo”, narró.

“El ministro fue tajante, preguntó si tenía estudios, y le dijimos que no que estaba estudiando, entonces ya no iba a ser como profesional sino como ayudante”, agregó.

Así, Jhoany Yomona obtuvo tres órdenes de servicio en el puesto de Asistencia Técnica Administrativa del Minedu, la primera quince días después de la visita a Morgan Quero, por S/9.600. Su función: realizar trámites documentarios y atender al ciudadano.

Desde junio del 2024 hasta ahora Jhoany Yomona ha obtenido órdenes de servicio que suman más de S/22 mil en total. Es decir, recibía una remuneración mensual de S/3.200 sin tener título profesional y siendo aún estudiante universitaria.

Más conexiones

La otra hija de Pedro Yomona, que tiene como clientes a ministros y funcionarios del Gobierno, también logró órdenes de servicio en el Estado.

Melanie Yomona fue contratada en agosto de 2022, en la Presidencia del Consejo de Ministros con una orden de servicio de S/9 mil. Renovó sus órdenes en junio y agosto del 2023.

El nombre de Pedro Yomona también aparece en varios ministerios. Sus confecciones lo han acercado también al Ministerio del Interior. El 3 de febrero se reunió con el ahora censurado titular del sector, Juan José Santivañez.

Al respecto, Cecilia Ruiz, abogada experta en contratación con el Estado, señaló que toda persona que acceda a la función pública debe pasar necesariamente por un proceso de contratación y no por ser amigo de un ministro o cualquier otro servidor.

“El funcionario público conoce lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Existe una norma que es la Ley de Acceso a la Función Pública. Realizar un servicio público no es porque sea amigo de la persona que detenta la función pública no es así, tiene que pasar un proceso de contratación”, aseveró.

Defiende contratación

A través de un comunicado, el área de Imagen del Ministerio de Educación defendió la contratación de Jhoany Yomona y dijo que cumplía con los requisitos para ejercer el cargo.

“La contratación de la señorita Jhoany Yomona Coria, en el mes de junio de 2024, se realizó a solicitud de la Oficina de Atención al ciudadano y gestión documentaria”, indicó.

“La referida locadora cumplía con los términos de referencia establecidos para cumplir funciones vinculadas a trámites documentarios”, agregó.