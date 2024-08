Por Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres

Recuperación de espacios públicos

La recuperación de espacios públicos es fundamental. Hemos recuperado seis espacios públicos. Es muy importante entender que, donde está la informalidad se cobija la delincuencia y la criminalidad.





En ese sentido, es necesario cortarles el brazo económico a estas mafias. En San Martín de Porres, hemos recuperado espacios en zonas importantes como Huandoy, Naranjal, la avenida Perú, parte de Habich y espacios que tenían alto índice de cobro de cupos, con bolsones mensuales entre 30.000 a 50.000 soles, y ese es dinero con el que se financian las bandas criminales.





Hay que comernos el pleito. Pero es necesario entender que la decisión política de cada uno de los alcaldes distritales no va a tener los resultados si el gobierno no se come el pelito. No se trata solo una política de gobierno, sino de una política de Estado. No podemos estar cambiando de ministro en tan corto tiempo. Tiene que existir un compromiso para asumir de manera integral este problema.





En San Martín de Porres tratamos de acercar al Estado al ciudadano. En 2023 cedimos un local de dos pisos a la unidad especializada de la Policía donde 70 efectivos realizan labor de inteligencia para poder capturar a bandas criminales. En agosto del presente año, estamos inaugurando la Unidad de Flagrancia para que, en un plazo de 72 horas, los delincuentes terminen donde deben estar: presos.