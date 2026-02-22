Designan a José Luis Torrico Huerta como secretario general del Despacho Presidencial

La disposición, fechada el 21 de febrero de 2026, señala que el cargo se encontraba vacante y que, en consecuencia, resultaba necesario nombrar al funcionario que lo desempeñará. La norma está refrendada por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y por el titular del Consejo de Ministros.
Torrico es abogado por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con estudios concluidos de maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en derecho administrativo, laboral y previsional.
En el sector público, se desempeñó como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa entre diciembre de 2020 y junio de 2024. Previamente, ocupó el mismo cargo entre abril de 2018 y diciembre de 2019.
Asimismo, fue jefe de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acumulando experiencia en la conducción de equipos legales y en la emisión de opinión jurídica en asuntos de gestión pública.
Con esta designación, el Ejecutivo completa la conducción administrativa del Despacho Presidencial, órgano encargado de brindar soporte técnico y legal a la Jefatura del Estado.
