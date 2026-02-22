Designan a José Luis Torrico Huerta como secretario general del Despacho Presidencial

Resumen

Ejecutivo oficializa nombramiento de José Luis Torrico como secretario general de Palacio. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo designó a José Luis Torrico Huerta como nuevo secretario general del Despacho Presidencial, según la Resolución Suprema N.° 026-2026-PCM publicada en el boletín de Normas Legales.

