Carlos Gallardo es el décimo ministro de Educación del último quinquenio. La inestabilidad en el sector educación no había sido notoria debido a que se mantuvieron, aunque con pequeñas diferencias, los tres ejes de la reforma: la universitaria, la de docentes y la curricular. Sin embargo, la salida de Juan Cadillo puede ser la primera alerta de que el Ejecutivo y el Congreso coincidan en impulsar una agenda que significa un retroceso en las tres reformas más importantes que se lograron desde el 2011.

Juan Cadillo dejó el cargo de ministro de Educación, tras apenas 69 días de gestión. Sin contar el breve gobierno de Manuel Merino -que duró apenas cinco días-, Cadillo es el ministro que menos tiempo duró frente al Minedu en al menos 40 años.

Ministros de Educación que menos tiempo duraron en el cargo Gobierno Días frente al cargo Juan Cadillo Pedro Castillo (2021-2016) 69 días Mercedes Cabanillas (segundo período)* Alan García (1985-1990) 79 días Federico Salas Guevara Alberto Fujimori (2000) 116 días Gloria Helfer Alberto Fujimori (1990-2995) 127 días Víctor Díaz Alan García (2006-2011) 130 días Jaime Saavedra (segundo período)* Pedro Pablo Kuczynski 143 días *En el caso de Cabanillas, tuvo un mandato anterior en el mismo gobierno de 743 días, y en el caso de Saavedra fue ratificado tras más de 1,000 días como ministro en la gestión de Humala.

Hasta la pronta salida de Castillo, el promedio de duración de un ministro de Educación al arranque de un gobierno, era de 521 días. Cadillo solo permaneció en el cargo unos 69 días.

En el último quinquenio, Minedu ha tenido 10 ministros, una inestabilidad que no se había visto en el sector, y que fue un reflejo de la crisis político que se tuvo a raíz de la rotación de hasta cuatro presidentes de la República. Al menos en el sector de educación, se esperaba que esta inestabilidad no continuara dado a que el actual presidente Pedro Castillo era profesor. Sin embargo, el jefe de Estado decidió sacar a Cadillo y poner en su reemplazo a Carlos Gallardo, un ministro más allegado a su sector y a la agenda de su bancada.

Los tres ejes claves

Existen tres ejes en el sector Educación que, pese a la inestabilidad del último quinquenio, se han logrado mantener estables: la reforma universitaria, la reforma docente y la reforma curricular. El cambio de Cadillo, que asegura que fue notificado de su salida por WhatsApp, puede ser la primera señal de alerta.

Para el exministro Ricardo Cuenca resulta difícil que se puedan deshacer estas reformas por dos factores: cuentan con legitimidad social y han sido técnicamente bien elaboradas. Pese a ello, advierte que existen tres elementos en camino que pueden impactar de manera negativa a las reformas.

El primero tiene que ver con ir extendiendo prácticas que atentan contra la calidad educativa, como el bachillerato automático, o el plazo que los docentes obtengan maestrías y así poder enseñar en universidades.

Un segundo retroceso, en opinión de Cuenca, sería relajar las evaluaciones para el ingreso de docentes a la carrera pública magisterial. El tercer y último punto negativo se basa en modificar los textos escolares -y no la curricular- para introducir nuevos textos.

“El juego político ha cambiado. Aquellos que creen que solo la tecnocracia salvará las políticas públicas, está en un error. Detrás de la decisión técnica, hay una decisión política. Antes el Ejecutivo era uno de los que se plantaba antes estos asedios, como Marie Martens frente a la marcha del 2017. Si los aliados no están en el Ejecutivo y Legislativo, tendrán que aparecer con actividad otros sectores”, refirió Cuenca.

En ese sentido, respecto al rol del actual cambio ministerial, Cuenca añadió: “Es claro, y evidente, que el ministro (Carlos) Gallardo está mucho más cercano a la propuesta de cambios educativos que tuvo desde inicio el presidente Pedro Castillo, el Fenate, y la agenda educativa en parte de Perú Libre”.

La agenda oficialista

Hasta la fecha, la bancada de Perú Libre ha presento 68 proyectos de ley, y el 38% de estos están referidos al tema educativos. Como se sabe, la bancada de Perú Libre cuenta con dos facciones, una de ellas es la magisterial que cuenta con 13 miembros.

Los tres temas principales de la agenda oficialista están ligados al iniciativas que podrían temer impacto negativo en las tres reformas existentes.

La agenda de Perú Libre en el sector Educación Iniciativas presentadas Proyectos ligados a la reforma universitaria 12 Proyectos ligados a la Carrera Pública Magisterial 8 Proyectos ligados a la currícula escolar 3 Otros (pensiones de profesores, deuda social, etc.) 3

Entre los proyectos podemos encontrar propuestas que, tal como advertía Ricardo Cuenca, podían tener un impacto negativo en las reformas vigentes. La facción magisterial ha presentado tres iniciativas para ampliar el plazo de adecuación de los docentes a las universidades.

Los docentes universitarios han tenido plazo desde el 2014 para obtener su maestría. Ampliarlo tres años, como proponen en las iniciativas, implicaría tener un plazo de 10 años para adecuarse y obtener su maestría.

El artículo 84 de la Ley Universitaria ya sufrió una modificación en el año 2017, respecto al límite del ejercicio de edad era 70 años. Este cambio subió el límite a 75 años. Ahora, las iniciativas de ley buscan que, una vez llegado a los 75 años, los docentes no cesen de su actividad, sino que podrían postular para ser docente extraordinario.

En esa misma línea, existe una propuesta legislativa es la ley que amplía de manera extraordinaria el bachillerato automático para estudiantes universitario.

Otro gran cambio que se plantea desde la facción magisterial de Perú Libre es la modificación de una serie de artículos de la Ley de Reforma Magisterial para “el ingreso a la Carrera Pública Magisterial, acceso a cargo y periodos de gestión, cargo del Área de Gestión Institucional, Compensación por Tiempo de Servicios y reasignación docente”.

La facción magisterial también ha expresado su agenda a través del discurso. “Proponemos el nombramiento automático de los maestros, porque el maestro está mucho más preparado. Los jóvenes ahora tienen maestría, doctorado. Que digan que no quieren evaluarse, es una gran farsa. Lo que queremos nosotros es que estos maestros, que van a ver su evaluación, tengan que ser nombrados. A ellos no se les paga escolaridad, no se les paga vacaciones. ¿A dónde va ese presupuesto? Cada dos años, estos pobres maestros tienen que pasar esta evaluaciones cruciales para tener una plaza”, dijo la legisladora Katy Ugarte en una entrevista a este Diario.

Presiones

Juan Cadillo, quien acaba de dejar el Minedu, sostiene que llegó el momento de hacer cambios a las reformas vigentes, pero advierte que se comete un error al no debatir estos temas de manera amplia. “Noto que hay muchos sesgos, lo cual evita que nos centremos en cuestiones fundamentales”, dijo.

Según cifras del Minedu, en promedio, menos del 10% de postulantes presentados en la primera fase del concurso de nombramiento superaron los puntajes mínimos requeridos en las últimas ediciones de la Prueba Única Nacional (PUN). El porcentaje más bajo (7,5%) se registró en el 2015 y 2019.

En el proceso anterior, se presentaron 180 mil maestros para el escamen, donde solo aprobaron 15 mil y se nombraron apenas a 4 mil. “Lo ideal es que esos 15 mil hayan sido nombrados, hay diferentes causas. Al final tenemos casi 180 mil contratados y para el 2030 se prevé que serán 100 mil más. Tendríamos casi 280 mil docentes contratados. Si vamos nombrando al ritmo actual, tendríamos solo 40 mil nombrados, y 240 mil contratados”, calcula el exministro de Educación.

Para Cadillo, lo principal es que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo en qué tipo de profesor queremos. “Nosotros conversamos con el BID y se mostró que los profesores nombrados tienen mejores resultados que se reflejaban en las pruebas. Los alumnos de los profesores nombrados tienen un mejor desempeño. Te da sostenibilidad en las metodologías. Pese a tener una curricula, cada uno trata de enseñar a su manera y no basado en una manera científica”, sostiene.

Pese a tener el panorama claro, Cadillo fue sacado del Minedu. ¿Por qué? Cadillo reconoce que existieron presiones, por parte de la bancada oficialista, las bancadas externas, los sindicatos y hasta los gobiernos regionales.

“Pero eso es normal. Al final dependerá del que ejerce la gestión qué contenido quiere para el país. Sobre la bancada oficialista, tienen bastantes formas de ver la educación, se necesita concertación entre ellos mismos”, finaliza Cadillo.

