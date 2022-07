El exministro del Interior, Dimitri Senmache, afirmó que en la reunión que sostuvo el último lunes con el presidente Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno, “hablaron sobre temas de coyuntura”, como la inseguridad ciudadana, las rondas campesinas y el Congreso.

“Yo (a Castillo) le he dicho mi posición personal. Yo he trabajado con las rondas campesinas hasta el año 2004, unas de las cosas que ví es que se necesita que el Estado se acerque a las comunidades, si se aleja van a sentir que autonomía significa escaparse del Estado. Cuando los he recibido (como ministro) les he explicado es que ellos son parte del Estado y que deben enmarcarse de acuerdo a la Constitución”, manifestó.

“Los exministros servimos para asesorar en lo que podamos, cuando el presidente me pregunte sobre un tema, yo le contestaré cuál es mi postura”, expresó.

En diálogo con El Comercio, indicó que fue invitado por el jefe de Estado debido a que aún mantienen “contacto directo”.

“El presidente se comunica. Cuando sucede algo o me consulta algo, le respondo. El domingo me dijo si puedo pasar por su oficina y hemos conversado durante unos 30 o 40 minutos”, aseveró.

En el portal de transparencia se detalla que el exfuncionario conversó con Castillo Terrones desde las 2:11 p.m. hasta las 2:58 p.m.

“[Castillo] Me preguntó sobre temas de coyuntura, parte de ellos es el tema de seguridad, de lo que pienso de lo que está pasando o de lo que pueda pasar, qué es lo que yo haría o creo que se debería hacer. El presidente debe estar consultando a muchas personas. Los exministros servimos para asesorar en lo que podamos, cuando el presidente me pregunte sobre un tema, yo le contestaré cuál es mi postura”, enfatizó.

Senmache aseguró que le dijo al presidente que en el país “se necesita una mayor presencia del Estado”.

Respecto a la inseguridad ciudadana, Senmache consideró que “estamos volviendo a la época del oeste en Estados Unidos porque ante la ausencia del Estado, la población se organiza sola”.

Dato El pasado 6 de julio, periodistas de "Cuarto Poder" fueron secuestrados por las rondas campesinas del distrito de Chadín, en Cajamarca, cuando realizaban investigaciones sobre el caso de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, América TV emitió un comunicado y detalló todo lo ocurrido.

En otro momento, Senmache habló sobre su censura y negó que su gestión haya tenido alguna injerencia en la fuga del prófugo exministro Juan Silva, a quien la fiscalía investiga por presuntamente haber integrado una red criminal que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

También contó que fue el presidente quien le dio la noticia de su censura cuando se encontraban en una actividad oficial en la ciudad de Trujillo el pasado 1 de julio.

“Me enteré de mi censura porque el presidente me llamó a un costado, me dijo que me acababan de censurar con 78 votos y me dio su respaldo”, narró.

“A mí me censuran por un tema estrictamente político, no tengo nada que ver con la huida de Silva, en mi gestión no se ha hecho anda para favorecer su huida. El Congreso que me censuró es el Congreso que lo blindó en tres oportunidades. Ellos ahí tenían cómo intercambiar puentes y pistas con el entonces ministro. Conmigo no tuvieron la oportunidad de intercambiar nada”, dijo el extitular del Mininter.

Agregó que él “no le debe un favor a nadie” y que al Congreso “nunca le importó la inseguridad ciudadana”. “Nunca me preguntaron que estaba haciendo contra la inseguridad y el narcotráfico. Finalmente me censuraron por algo que no tengo ninguna posibilidad de actuar a favor o en contra”, concluyó.