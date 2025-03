La presidenta de la república, Dina Boluarte, dijo que su gobierno acepta la decisión que ha tomado el Congreso en censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la grave crisis de seguridad que vive el país.

Al presentar los avances del trabajo del Gobierno en la lucha contra la criminalidad desde Palacio de Gobierno, la mandataria aseguró que no depende de un ministro resolver la inseguridad ciudadana e insistió en que la fiscalía y el Poder Judicial no deben liberar delincuentes.

“Somos un gobierno constitucional, por lo que aceptamos la decisión de hoy día que ha tomado el Congreso en censurar al ministro Juan José Santiváñez, ministro que le ha puesto alma, vida y corazón para afrontar la lucha contra la seguridad ciudadana”, expresó.

“Vuelvo a decir, no depende de un ministro el resolver la seguridad ciudadana, depende de todos nosotros. Si ponemos a disposición de las autoridades del sistema judicial a estos delincuentes capturados, pues no los tienen que liberar, no los tienen que poner nuevamente a la calle”, agregó.

Boluarte Zegarra también agradeció “de corazón” a Santiváñez Antúnez, quien deberá dejar el cargo en las próximas horas, y dijo que designará como nuevo titular de esa cartera a otro “ciudadano valiente” como el saliente ministro del Interior.

“Todos tenemos que sumar, no depende de un solo ministerio, depende del conjunto de la sociedad peruana. En esa mirada nosotros respetamos al Congreso, en ese marco del estado de derecho y de los poderes que nuestra Constitución indica”, subrayó.

“Quiero agradecer de corazón a nuestro ministro Santiváñez y seguramente pondremos ante ese ministerio a otro ciudadano valiente como él para que enfrente no solo al crimen organizado, a la delincuencia común y trabajar con nuestra Policía Nacional, sino que ordene, como debe de ser, un ministerio que estaba capturado por las fuerzas oscuras”, añadió.

En ese sentido, la jefa de Estado pidió al Ministerio Público “ser uno solo” en la lucha contra la criminalidad y no liberar delincuentes, mientras que al Poder Judicial lo instó a ser menos expedito a autorizar allanamientos a la casa de la presidenta o de sus ministros.

Finalmente, Dina Boluarte aseveró que seguirá trabajando para poner “orden” en el país y pidió a quienes participan en la Marcha por la Paz a no “dejarse manipular” por “fuerzas oscuras”.

“Seguiremos trabajando en unidad, poniendo orden en el país. Queremos que nuestro país avance, se desarrolle, se una. Nuevamente, seguiremos trabajando por el Perú y llamo a la unidad a todos, a los que con justa razón seguramente hoy han salido a marchar”, manifestó.

“Quiero decirles a ellos que no se dejen manipular por estas fuerzas oscuras. Lamentamos mucho la muerte del cantante del grupo de música Armonía 10, así como lamentamos la muerte de nuestros policías a manos de estos criminales, que muchas veces los ignora la prensa”, sentenció.

Como se recuerda, el Pleno del Congreso censuró este viernes al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la creciente ola de inseguridad en el país, que día a día se traduce en asesinatos, asaltos, ataques, extorsiones, robos y otros delitos.

Fueron 78 votos a favor de la destitución del titular del Mininter. En tanto, más de 30 legisladores pretendieron salvar al titular del Interior (11 votaron en contra y 20 en abstención).